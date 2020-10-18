Mehmet Akif Üstündağ: "Bu başarı tesadüf değil"

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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ örnek olacak bir altyapı sistemi yarattıklarının altını çizdi, “Okulu, yurdu ve kampüsü, oteli, tesisi olan tek federasyonuz. Taramayı da iyi yapıyoruz. 100’ün üzerinde antrenörümüz okul maçlarını izliyor” diye konuştu

2020 CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda millilerin altın madalya kazanmasından kısa süre sonra U17 takımı da finale kadar namağlup geldiği organizasyonda gümüş madalya ile turnuvayı tamamladı. Uluslararası alanda ülkemizdeki en başarılı branş olarak dikkat çeken voleyboldaki bu başarının temelinde ise altyapı ve doğru yönetim şekli yatıyor.

Ayrıca kulüp ve milli takımlardaki sonuçların yanısıra altyapılardaki bu başarılar da planlı ve uzun vadeli bir çalışmanın olduğunun en büyük ispatı. Başarının sırrını en yetkili ağıza yani Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’a sorduk, altyapıda elde edilen son iki başarının detaylarını ve perde arkasını konuştuk.

Başkan Üstündağ, birçok federasyona örnek olacak altyapı sisteminin detaylarını açıklarken: “Sistem ve altyapıya önem verilmesi, başlıca sırlarından biri bu. Okulu, yurdu ve kampüsü olan tek federasyonuz. Aynı kampüs içinde oteli ve tesisi olan tek federasyonuz. Ayrıca taramayı çok iyi yapıyoruz. 100’ün üzerinde antrenörümüz il il, okul maçlarını takip ediyor” ifadelerini kullandı.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ şöyle devam etti: “365 yurt, pansiyonumuz var. Eczacıbaşı’nda oynayan orta oyuncumuzu Bingöl’ün bir ilçesinden getirdik. Ebrar’ı Balıkesir’den bulduk. Altyapıdaki kupalarımızı rekor bir başarı diye düşünüyorum. U19 ve son olarak U17’de ortaya koyduğumuz performans ortada.”

Kulüpler ile bizim işbirliğimiz önemli



TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kurdukları Voleybol Lisesi’nin artılarından da bahsetti... Lise çatısı altında toplanan sporcuların tecrübe kazandığını belirten Başkan Üstündağ, “Tecrübeli isimler için kulüpler talepte bulunuyor. Bu oyuncuları sıfır bedelle veriyoruz” dedi.

Sistemin kulüplerle işbirliği olmadan yürümeyeceğini de vurgulayan TVF Başkanı, “Sportif başarıyı kulüplerin desteği ile alıyoruz. Kulüp-federasyon ilişkisini kuruyoruz. Paylaşımcı bir zihniyetle kulüplerle istişare ederek voleybolu yönetiyoruz” diye konuştu.

‘Fabrika Voleybol Sistemi’ni de geliştirdiklerinin altını çizen Üstündağ, “Voleybol lisesinde 350 sporcumuz var. Federasyonun kendi kulübü de var. Bizden başka da kimsede yok. Buna benzer bir çalışmayı sadece İtalya yaptı. Ama o da okul olarak değil. Buna paralel olarak ‘Fabrika Voleybol Sistemi’ de var. 33 ilde 6-12 yaş çocuklar yer alıyor. Antrenörler burada çalışıyor. Aileler geliyor, ‘Çocuğumu voleybolcu yapmak istiyorum’ diyor. Kulüplere ‘Burada yetenekli çocuklar var gelin alın’ diyoruz. Böylece daha çok yetenek keşfediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Tüm salonları kullanabiliyoruz’

Başkan Mehmet Akif Üstündağ, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokolle sistemlerini daha da geliştirdiklerini söyledi. Tüm okulların salonlarını kullanma hakkı kazandıklarını belirten Üstündağ şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce böyle bir şey yoktu. Bunu da yaptık. İstanbul’da salon problemimiz vardı. 359 takımımız vardı, 1022 takıma çıkardık. Daha önce hiçbir branş, okul salonunda 1 saat antrenman yapamıyordu. Velilerin kafasında ‘Avcılar’da oturuyoruz çocuğumuzu nasıl Burhan Felek’e yollayacağız’ sorusu vardı. Bunun zorluğunu aştık. Ev, okul, salon artık çok yakın. Anadolu’da da voleybol her yerde. 46 ilde 154 takımla en çok takımı olan federasyonuz.”