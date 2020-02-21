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HaberlerFenerbahçe Haberleri Mehmet Ekici: Fenerbahçe'ye bir borcum var ve bu borcu Galatasaray'a karşı ödemek istiyorum
21.02.2020 - 15:36 |

Mehmet Ekici: Fenerbahçe'ye bir borcum var ve bu borcu Galatasaray'a karşı ödemek istiyorum

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici, Galatasaray derbisinde sarı-lacivertli taraftarlara olan borcunu ödemek istiyor.

Mehmet Ekici: Fenerbahçe'ye bir borcum var ve bu borcu Galatasaray'a karşı ödemek istiyorum

Fenerbahçe'de Galatasaray arasında oynanacak olan derbiden önce Ersun Yanal sahaya süreceği ilk 11 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Cezası nedeniyle Luiz Gustavo'dan yararlanamayacak olan Ersun Yanal, bugün yapılan sabah antrenmanının ardından Mehmet Ekici ile bir görüşme yaptı.

Sezonun ilk yarısında lisansı çıkartılmayan ancak sezonun ikinci yarısında yeniden takıma dönen Mehmet Ekici'nin Galatasaray karşısında forma giymek istemesi ve antrenmanlardaki performansından etkilenen Ersun Yanal, taktik antrenmanda Ekici'yi de as takımda görevlendirdi.

Ersun Yanal ile yaptığı görüşmede Galatasaray derbisinde sahada olmak istediğini ileten Mehmet Ekici, "Kendimi çok hissediyorum, fiziksel olarak da iyi durumdayım! Fenerbahçe taraftarı her zaman benim yanımda oldu, beni destekledi, aynı şekilde yönetimimiz de bana inandığını her fırsatta hissettirdi. Fenerbahçe'ye bir borcum var ve bu borcu 50 bin taraftarımızın önünde Galatasaray'a karşı ödemek istiyorum" dedi.

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Mehmet Ekici'yi son taktik antrenmanda ilk 11'de görevlendiren Ersun Yanal, Ekici konusundaki son kararını cumartesi günü yapılacak olan taktik antrenmanının ardından karar verecek.

Mehmet Ekici: Fenerbahçeye bir borcum var ve bu borcu Galatasaraya karşı ödemek istiyorum

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