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22.06.2020 - 11:08 | | Fotomaç

Mehmet Ekici sürprizi! Yeni adresi...

Fenerbahçe ve Sivasspor arasında transfer operasyonu tam gaz devam ediyor... Sarı lacivertliler kısa süre önce, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mert Hakan Yandaş ile anlaşmaya varırken, 2. bombanın da patlamak üzere olduğu ifade edildi..

Mehmet Ekici sürprizi! Yeni adresi...
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Fenerbahçe, transferde ezeli rakibi Galatasaray'a önemli bir çalım atarak Sivasspor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katmak için prensip anlaşmasına varmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından bu kez Yiğidolar'dan atak geldi... Mert Hakan'ı kaybeden kırmızı beyazlılar, transferde rotasını Fenerbahçeli yıldıza çevirdi.

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ORTA SAHANIN YENİ BEYNİ: EKİCİ

Mert Hakan'ın ayrılışının ardından orta sahanın göbeğinde önemli bir eksiklik olacağını düşünen Sivassporlu yetkililerin yeni 'beyin' olarak Mehmet Ekici'yi istediği kaydedildi.

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ÇALIMBAY EMRİ VERDİ

Öte yandan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın, konu ile ilgili yaptığı açıklamada transfer için "Mutlaka bitirmemiz lazım." komutunu verdiği dile ifade edildi.

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