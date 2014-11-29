Mehmet Özdilek'ten istifa açıklaması

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek maça iyi başladıklarını ancak yedikleri ikinci golden sonra psikolojik olarak geride kaldıklarını söyledi.

Özdilek, skor avantajını yakaladıktan sonra final paslarında tercihleri iyi yapamadıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Oyunun kontrolü elimizdeyken bireysel hatadan bir gol yedik ve oyun 1-1'e geldi. Ardından 5 dakikalık süreçte 2. golü yedik. Bana göre maçın kırılma anı buydu. Çünkü golde kaleciye faul vardı. Bu, maçın gidişatını değiştirdi. Bizim gibi psikolojik anlamda zor bir süreç yaşayan takımlar için önemli bir kırılma anıydı. İlk yarı golden sonra tamamen psikolojik olarak oyunun gerisinde kaldık. Devre arasında telkinler yapmamıza rağmen reaksiyon veremedik. maç 3-1 bitti ama çok daha farklı olabilirdi. Rakibi tebrik ediyorum. Bizim için iyi olmadı."

Kasımpaşa'nın kaliteli oyuncularıyla maçı çevirdiğini anlatan deneyimli teknik adam, ligin geri kalanı için umutsuzluğa kapılmadığını aktararak, "Benim umutsuzluğa kapılıp kapılmamam önemli değil. Ben kapılmadığımı hep söylüyorum. Önemli olan oyuncuların umutsuzluğa kapılmamaları. Sahadaki duruşları bizim duruşumuzla bağdaşmıyor. Çabuk teslim oluyorlar. Bunlardan bir an önce kurtulmaları gerekiyor ki önlerine net baksınlar" şeklinde konuştu.

Mehmet Özdilek, az sayıdaki taraftarın kendisini istifaya çağırmasıyla ilgili, "Geçen hafta da bu tür söylemlerle karşılaştım. İnsanlar düşüncelerini ifade edebilirler. Küfür ve şiddet olmadığı sürece demokratik bir şekilde düşüncelerini söyleyebilirler. Realite olarak bakıldığında 10 haftalık sürede kendi adıma beklentinin altındayız. Önünüzü net göremiyorsanız net olarak göremiyorsanız oturup konuşulur" değerlendirmesinde bulundu.

Özdilek, bir soru üzerine yönetim kurulu ile görüşmelerinin olacağını söyledi.