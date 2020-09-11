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11.09.2020 - 15:42 | | Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) -

Mehmet Özhaseki'den Kayserispor'a ziyaret

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak Hes Kablo Kayserispor'u ziyaret etti, başarı diledi.

Mehmet Özhaseki'den Kayserispor'a ziyaret
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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Hes Kablo Kayserispor'a ziyarette bulundu. Heyeti, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı karşıladı. Ziyarette yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki, "Sezonun Kayseri şehrini sevindirecek şekilde bitmesini temenni ediyoruz. Geçen sezon zor süreç yaşadık. Bu zor süreçte Berna başkan geldi, varını yoğunu ortaya koydu, elinden geleni yaptı. Gelinen noktada yeniden Süper Lig'deyiz. Kayseri'yi temsil etme konusunda elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah güzel sonuçlar alarak geçtiğimiz sene yaşanan durumu yaşamayız" diye konuştu.

"KAYSERİSPOR BİZİM SEVDAMIZ"

Kayserispor'a duydukları büyük sevgiden bahseden Özhaseki, "Kayserispor bizim sevdamız. İdareci olarak yıllarca başkanlığını yaptık. Onursal başkanlık görevini şerefle taşıyorum. Buradaki her gelişme beni de yakından ilgilendiriyor. Kamu yöneticisi olarak üstümüze düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Berna başkana sonuna kadar destek olma zamanı. Burada emeğini esirgemeyen bir başkanımız var. Kendisine bir taraftan teşekkür ediyorum. Diğer taraftan da önümüzdeki sezon nasıl başarılı olunacaksa onun yollarını arayarak, istişare ederek herkesin üzerine düşeni yapma zamanı. Bu vesile ile ben sezonun bir daha hayırlı olmasını diliyorum. Futbolcu kardeşlerime başarılar diliyorum. Kazasız belasız bir sezon temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

 

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