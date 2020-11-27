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HaberlerGöztepe Haberleri Mehmet Sepil'den "hükmen mağlubiyet" yorumu
27.11.2020 - 13:07 | | İZMİR (AA)

Mehmet Sepil'den "hükmen mağlubiyet" yorumu

Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde maça yeterli sayıda oyuncu çıkaramayacak takımın hükmen yenik kabul edilmesi yönünde Türkiye Futbol Federasyonunun çalışması olduğu iddialarına ilişkin, uygulama konusunda tereddütleri bulunduğunu ancak öneriyi mantıklı bulduğunu dile getirdi.

Mehmet Sepil'den "hükmen mağlubiyet" yorumu
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Mehmet Sepil, Adnan Süvari Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kendi Kovid-19 testinin iki gün önce negatife döndüğünü, hastalığı çok az semptomla geçirdiğini söyledi. Koku kaybı gibi semptomların kendisinde görülmediğini kaydeden Sepil, "Artık aşı da geliyor. Tam tarihi belli olmasa da bu kış içinde herkes aşı yaptırarak hastalığa yakalanmama şansını artıracak. O sürece kadar herkesin daha dikkatli olması, mesafe ve tüm kuralara uymasını tavsiye ediyorum." dedi. Sepil, Kovid-19 kaynaklı maça çıkamayacak takımların hükmen yenik kabul edilmesi iddialarına ilişkin sonu üzerine, devre arasına kadar böyle bir değişikliğin olmayacağını aktardı.

Ligin ilk yarısının tamamlanacağı 24 Ocak'tan sonra önlerinde kısa bir süre kalacağını vurgulayan Sepil, şöyle konuştu:

"Ondan sonra herhangi bir şekilde maçların oynanamama durumunda, bunları koyacak takvim yok. Bunun için böyle bir kural gündeme geldi. Uygulamada acaba zorluklar veya haksızlıklar olur mu? Bunu iyi düşünmek gerekiyor. Bana mantıklı bir öneri olarak geliyor. Ortada bir realite var, aşı geliyor. Hatta aralık ayında birçok ülke aşıyla tanışacak. Neticede protokol olarak aşının ilk kimlere uygulanacak belli değil. Mantıken düşündüğümüzde, sağlık çalışanları tabii ki ilk önceliktir. Sürekli test zorunluluğu bulunan oyuncular da öncelik sırası içinde bulunacaktır. Zaten oyuncuların önemli bir bölümü Kovid-19'la tanıştı. 5-6 ay tekrar virüs bulaşma olasılığı çok düşük. Bir de bu aşının geldiğini düşünürsek, ikinci yarıda bu konuşulan şeylerin olmayacağını tahmin ediyorum."

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"Oyun olarak istediğimizi tam tutturduk diyemeyiz"

Süper Lig'de en son kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ilk yarısında iyi bir oyun sergileyemediklerini anlatan Mehmet Sepil, "İkinci yarı bence uzun süredir gördüğüm en iyi Göztepe oyunlarından birini seyrettik. Oyun olarak istediğimizi tam tutturduk diyemeyiz. Doğru yapılanmayla Göztepe'yi götürürsek, oyunumuz da daha iyi bir noktaya gidecek." ifadelerini kullandı.  Puan kaybettikleri 4 maçta da aleyhlerine verilen penaltıların olduğunu hatırlatan Sepil, bu sene öncelikle sezonu sağlıklı geçirmek istediklerini vurgulayarak, "İlhan Palut hoca, oyuncularla ilk toplantıda kendilerini yukarıda görmek istediğini söyledi. Artık üst tarafa oynamak isteyen bir takım olmak istediğimizi söyledi. Ben bunun zaman içinde olabileceğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Sözleşmesi feshedilen Andre Poko ile ilgili bir soru üzerine, oyuncunun 6 veya 7 kez kamplara geç katıldığını ancak kendisinde ısrar ettiklerini anlatan Sepil, "En son milli takıma çağrıldığında çok ürktük. 'Sen gidince gelmiyorsun' diye kendisine yazı yazdık. O da bize 'Hiç endişelenmeyin, ben ertesi gün geleceğim.' diye cevap yazdı. Biz buna devam etseydik, şu an arkada çalışan oyunculara büyük haksızlık olurdu." şeklinde görüş belirtti.

Mehmet Sepilden hükmen mağlubiyet yorumu


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