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06.07.2020 - 01:01 |

Mehmet YiÄŸit Alp: "BaÅŸakÅŸehir ile aynÄ± gün aynÄ± saatte oynamak istiyoruz"

Trabzonspor'da asbaÅŸkan Mehmet YiÄŸit Alp, ligin sonuna kadar 5 maÃ§lÄ±k bir seri yapmak istediklerini ve ilk maÃ§larÄ±nÄ± kazandÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Mehmet YiÄŸit Alp: "BaÅŸakÅŸehir ile aynÄ± gün aynÄ± saatte oynamak istiyoruz"
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SÃ¼per Lig'in 30. haftasÄ±nda Galatasaray'Ä± deplasmanda 3-1 maÄŸlup eden Trabzonspor'da asbaÅŸkan Mehmet YiÄŸit Alp, ligin sonuna kadar 5 maÃ§lÄ±k bir seri yapmak istediklerini ve ilk maÃ§larÄ±nÄ± kazandÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â 

MaÃ§Ä±n ardÄ±ndan gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulunan Alp, "Bu maÃ§tan Ã¶nce kendi aramÄ±zda konuÅŸtuk. Bundan sonra 5 maÃ§ta 15 puan iÃ§in uÄŸraÅŸÄ±yoruz, maÃ§ maÃ§ bakÄ±yoruz. 15 puan aldÄ±ktan sonra ne olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz. Hedefimiz Ã¶nce bu maÃ§Ä± geÃ§mekti. 5 maÃ§lÄ±k serinin ilk maÃ§Ä±nÄ± bitirdik. Åžimdi Antalyaspor maÃ§Ä± var, onunla ilgileniyoruz. Bundan sonra her maÃ§Ä± kendi Ã¶zelinde deÄŸerlendirip bakacaÄŸÄ±z. Sonunda ne olur hep birlikte gÃ¶receÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

Mehmet YiÄŸit Alp: BaÅŸakÅŸehir ile aynÄ± gÃ¼n aynÄ± saatte oynamak istiyoruz

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"Trabzonspor oyunun hakimiydi"Â 

Bordo-mavili ekibin oyunun hakimi olduÄŸunu kaydeden Alp ÅŸunlarÄ± aktardÄ±:Â 

"BugÃ¼nkÃ¼ futbol gayet iyiydi, kontrollÃ¼ oynadÄ±k. Zaten net bir skor aldÄ±ktan sonra bireysel hatayla gelen bir penaltÄ± golÃ¼ var. Ondan sonra da SÃ¶rloth'un pozisyonu var. Trabzonspor oyunun hakimiydi. Alanyaspor maÃ§Ä±nda 90 6'da gol yedik. Diyecek bir ÅŸey yok artÄ±k nasip onlar. Bence Ã¶yle kÃ¶tÃ¼ bir futbol da yok ortada. Trabzonspor yapmasÄ± gerekeni yaparak ilerliyor. Bazen ÅŸanssÄ±zlÄ±klar, bazen baÅŸka faktÃ¶rler oluyor ama tÃ¼m faktÃ¶rleri aÅŸÄ±p 15 puan almayÄ± hedefliyoruz."Â 

Åžampiyonluk iÃ§in mÃ¼cadele ettikleri Medipol BaÅŸakÅŸehir'le aynÄ± saatte oynamalarÄ± gerektiÄŸini de aktaran Mehmet YiÄŸit Alp, "Biz Ã§arÅŸamba ve pazar oynuyoruz, BaÅŸakÅŸehir salÄ± oynayÄ±p pazartesi oynuyor herhalde. Bu programlar yapÄ±lÄ±rken daha hassas davranÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. SonuÃ§ta hedefe giden iki takÄ±m var. Bu iki takÄ±mÄ±n aynÄ± saatte oynayÄ±p sonuÃ§larÄ±nÄ± hep birlikte gÃ¶rmesi gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. KeÅŸke baÅŸkanÄ±mÄ±z da burada olsaydÄ± galibiyeti beraber kutlasaydÄ±k. Sezon sonunda hep birlikte ne olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz. Ã‡ok da diyecek bir ÅŸey yok. BaÅŸkan da haklÄ±, hepimiz sahada oynanan futbola bakÄ±yoruz. Kazanmak iÃ§in geldik, bugÃ¼n sÃ¶ylenecek fazla bir ÅŸey yok. DÃ¶rt maÃ§ sonra ne olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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