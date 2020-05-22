22.05.2020 - 21:09 | | AA
Meksika ligi Kovid-19 salgÄ±nÄ± nedeniyle iptal edildi
Meksika'da yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle askÄ±ya alÄ±nan 1. Futbol Ligi'nde (Liga MX) 2019-2020 sezonu iptal edildi.Â
Meksika'da yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle askÄ±ya alÄ±nan 1. Futbol Ligi'nde (Liga MX) 2019-2020 sezonu iptal edildi.Â
Liga MX'ten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sezonun sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸi ve bu sezon ÅŸampiyon ilan edilmeyeceÄŸi belirtildi.Â
Ligin ilk iki sÄ±rasÄ±nda yer alan Cruz Azul ve Leon takÄ±mlarÄ±nÄ±n gelecek sezon CONCACAF Åžampiyonlar Ligi'nde mÃ¼cadele edeceÄŸi kaydedildi.Â
Liga MX ekiplerinde Santos Laguna, dÃ¼n 8 oyuncusunun Kovid-19 testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.Â
Meksika'da birinci ve ikinci ligler arasÄ±nda dÃ¼ÅŸme ve yÃ¼kselme 5 yÄ±l sÃ¼reyle kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
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