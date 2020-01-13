Menajeri isyan etti: Salih Kavrazlı'nın suçu ne?

Trabzonspor’un sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği genç yetenek Salih Kavrazlı, hala lisansının çıkmasını bekliyor.

Altınordu ve Bordo Mavili yönetimin anlaşmazlıkları nedeniyle TFF’den henüz 'oynar' onayı alamayan 17 yaşındaki yıldız oyuncu, antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor. Milli futbolcu bu sorun nedeniyle kaptanlık yaptığı milli takımlara da seçilemiyor.

Kavrazlı’nın menaceri Dr. Erkut Söğüt ise böylesine genç yeteneklerin önünün açılması gerektiğini belirterek TFF’nin bu olayı bir an önce çözüme kavuşturmasını istedi. Aynı zamanda Mesut Özil’i de temsil eden Dr. Erkut Söğüt “Trabzonspor oyuncumla profesyonel sözleşme yapabiliyor ancak TFF lisans çıkarmıyor. Bu kural sadece Salih’in değil, birçok Türk gencin önünü kapatıyor.

Avrupa’nın önde gelen futbol ülkelerinde böyle bir yetenek öne çıkarılırken, Türkiye’de maalesef tersini yaşıyoruz. Altınordulu yöneticiler Kavrazlı için Türkiye’nin en büyük yıldızı diyorlardı, şimdi önünü kesiyorlar. Çok yazık, federasyon yetkilileri böylesine kaliteli gençlerin önünü açmalı. Kavrazlı A Milli takım formasını giyecek kalibrede bir futbolcu, Türkiye için büyük şans. Bizim isteğimiz kulüp yöneticilerin ve TFF’nin biraz daha sağduyulu davranıp hiç bir suçu olmayan Salih’in yeteneklerini tüm dünyaya sergilemesine izin vermeliler” diye konuştu.