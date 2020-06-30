Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Menajerlere en çok ödeme yapan kulüp Galatasaray
30.06.2020 - 17:35 | | İSTANBUL, (DHA)

Menajerlere en çok ödeme yapan kulüp Galatasaray

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019-2020 futbol sezonunda şubat ayı sonu itibarıyla futbol menajerlerinin dâhil oldukları işlemler ve menajerlere yapılmış toplam ödemeleri açıkladı. Süper Lig'de menajerlere en çok ödeme yapan kulüp Galatasaray oldu.

Menajerlere en çok ödeme yapan kulüp Galatasaray
ABONE OL

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'de 9 kulüp menajerlere toplam 5 milyon 74 bin 106,63 TL, 7 milyon 355 bin 620,55 Euro ve 48 bin dolar ödeme yaptı. Menajerlere en çok ödeme yapan kulüp Galatasaray oldu.

Menajerlere en çok ödeme yapan kulüp Galatasaray

Tüm profesyonel liglerde ise 5 milyon 939 bin 660,38 TL, 7 milyon 748 bin 098,39 Euro ve 48 bin dolar ödeme yapıldığı belirtildi.

Söz konusu tarih itibarıyla Süper Lig kulüplerinin ödeme listesi şöyle:
BtcTurk Yeni Malatyaspor: 25.000 Euro
Çaykur Rizespor: 1.147.543 TL, 45.000 Euro, 48.000 USD
Fenerbahçe: 609.000 TL, 2.128.408,22 Euro
Fraport TAV Antalyaspor: 1.685.000 TL, 300.000 Euro
Galatasaray: 262.003,63 TL, 3.330.112,33 Euro
Gaziantep FK: 940.050 TL, 662.100 Euro
İttifak Holding Konyaspor: 54.000 TL
Trabzonspor: 258.510 TL, 660.000 Euro
Yukatel Denizlispor: 118.000 TL, 205.000 Euro

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'dan dev takas! Belhanda'yı verip...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Emre'den Fenerbahçe'ye bir transfer de Roma'dan...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Mustafa Cengiz: Yönetime saldırılar haksız, biz gerekeni yapıyoruz

 

Çaykur Rizespor’dan Oğulcan açıklaması
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Menajerlere en çok ödeme yapan kulüp Galatasaray
    Menajerlere en çok ödeme yapan kulüp Galatasaray
  2. Anadolu Efes'te ABD'li basketbolcu Alec Peters ile yollar ayrıldı
    Anadolu Efes'te ABD'li basketbolcu Alec Peters ile yollar ayrıldı
  3. Son dakika | Mustafa Cengiz: Yönetime saldırılar haksız, biz gerekeni yapıyoruz
    Son dakika | Mustafa Cengiz: Yönetime saldırılar haksız, biz gerekeni yapıyoruz
  4. Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Kaleci Bravo'ya yenge engeli!
    Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Kaleci Bravo'ya yenge engeli!
  5. Trabzonspor transfer haberleri | Trabzonspor'dan Guelor Kanga sesleri
    Trabzonspor transfer haberleri | Trabzonspor'dan Guelor Kanga sesleri



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Başkan Çebi’den iş adamlarına ziyaret

Başkan Çebi’den iş adamlarına ziyaret

Trabzonspor'da Jose Sosa'dan şampiyonluk konuşması

Trabzonspor'da Jose Sosa'dan şampiyonluk konuşması

Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak

Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak

Omer İmeri: Fenerbahçe’yi kim istemez

Omer İmeri: Fenerbahçe’yi kim istemez

Sıradaki Haber