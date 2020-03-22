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22.03.2020 - 21:38 | | Skorer

Merih Demiral açıkladı! Testler negatif...

Juventus'ta forma giyen Merih Demiral sosyal medyadan evde kal mesajı verdi. Milli futbolcu ayrıca testlerin negatif çıktığını duyurdu.

Juventus'ta forma giyen Merih Demiral sosyal medyadan evde kal mesajı verdi.

Merih sosyal medyadan yaptığı çağrıda "En az ailem kadar benim için endişe duyan, beni merak eden, arayıp soran herkese teşekkür ediyorum. Sağlığım gayet iyi, testler de negatif çıktı. Ülkemiz için şu anda en önemli nokta, hep beraber evde kalmak ve gerekli tedbirleri almak." ifadelerini kullandı.

Merih Demiral açıkladı Testler negatif...

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