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HaberlerÄ°talya Serie A Haberleri Merih Demiral HavayollarÄ±! Ä°lk sÄ±rada...
05.01.2021 - 15:33 |

Merih Demiral HavayollarÄ±! Ä°lk sÄ±rada...

Juventuslu Merih Demiral Serie Aâ€™nÄ±n en Ã§ok hava topu mÃ¼cadelesi kazanan futbolcusu oldu. Bu sezon sakatlÄ±k sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± da yaÅŸayan ve son maÃ§larda forma ÅŸansÄ± bulamayan oyuncunun bu istatistikte baÅŸÄ± Ã§ektiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Â

Merih Demiral HavayollarÄ±! Ä°lk sÄ±rada...
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Ä°talyan basÄ±nÄ±ndaki haberlere gÃ¶re Merih kazanÄ±lan hava toplarÄ±nÄ±n ortalamasÄ±nda diÄŸer oyuncularÄ± geride bÄ±raktÄ±. Ã‡Ä±ktÄ±ÄŸÄ± hava topu mÃ¼cadelesi sayÄ±sÄ±na gÃ¶re kazandÄ±klarÄ±nÄ±n oranÄ±yla oluÅŸan rakamlara gÃ¶re genÃ§ savunma oyuncusu hava toplarÄ±nda %90.5â€™lik bir baÅŸarÄ± saÄŸladÄ±.Â 

Parmaâ€™nÄ±n tecrÃ¼beli savunmacÄ±sÄ±, eski FenerbahÃ§eli Bruno Alves %87.5 ile hava toplarÄ±nda Serie Aâ€™nÄ±n en baÅŸarÄ±lÄ± ikinci oyuncusu oldu.Â  FiorentinalÄ± futbolcu Milenkovic %86.4 ile Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rayÄ± alÄ±rken, Juventusâ€™tan Cristian Romero %82.5 ile dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼lÃ¼kte yer aldÄ±. Â 

Merih bu sezon 6'sÄ± lig ve 3'Ã¼ Åžampiyonlar Ligi olmak Ã¼zere 9 maÃ§ta Juventus formasÄ±yla sahaya Ã§Ä±ktÄ±, 1 de asist yaptÄ±.

Merih Demiral HavayollarÄ± Ä°lk sÄ±rada...

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Maç özeti | Hellas Verona 1-2 Inter
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