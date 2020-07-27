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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Merih Demiral, Serie A'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk oyuncu oldu
27.07.2020 - 09:59 | | DHA

Merih Demiral, Serie A'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk oyuncu oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 36'ncı haftasında lider Juventus, evinde Sampdoria'yı 2-0 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral da Serie A'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.

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Ligin 36'ncı haftasında Sampdoria'yı konuk eden Juventus, Cristiano Ronaldo ve Federico Bernardeschi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Puanını 83'e yükselterek en yakın takipçisi Inter'le puan farkını 7'ye çıkaran Siyah-beyazlılar, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Merih Demiral, Serie Ada şampiyonluk yaşayan ilk Türk oyuncu oldu

Bu arada Juventus, bu başarıyla peş peşe 9'uncu sezonda mutlu sona ulaşıp, Serie A tarihindeki üst üste şampiyon olma rekorunu da geliştirmiş oldu. Juventus, lig tarihinde de toplamda 36'ncı şampiyonluğuna ulaştı.

MERİH DEMİRAL TARİHE GEÇTİ

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, da Serie A'da şampiyonluk sevinci yaşayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.

Bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre forma şansı bulamayan Merih, çıktığı 5 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Merih Demiral, Serie Ada şampiyonluk yaşayan ilk Türk oyuncu oldu

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