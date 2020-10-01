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01.10.2020 - 08:09 |

Merih Demiral sürprizi! Juventus'tan flaş cevap...

İtalya'da transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Juventus ile Fiorentina arasında Federico Chiesa görüşmeleri başladı.

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Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

Juventus, Federico Chiesa'nın transferi için Fiorentina ile görüşmelere başladı. Sky Sports'ta alan habere göre Juventus, Chiesa için Fiorentina'ya Rugani ve De Sciglio'yu takasta önerdi. Fiorentina bu teklifi kabul etmedi ve Chiesa karşılığında Juventus'tan Merih Demiral'ı istedi.

Juventus, Fiorentina'nın Merih Demiral talebini reddetti. Siyah Beyazlılar, Merih Demiral'ın takımın en önemli oyuncularından biri olduğunu ve başka bir takıma transferinin mümkün olmadığını belirtti.

İki kulüp arasında henüz bir anlaşma olmadığı fakat görüşmelerin devam ettiği aktarıldı. Juventus, Rugani ve De Sciglio'nun ardından Douglas Costa'yı da Mor Menekşeler'e verip üzerine bir miktar bonservis ödeyip Chiesa'yı kadrosuna katma konusunda ısrarcı davranıyor. 

Juventus'un transferin son gününe kadar Chiesa'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı aktarıldı.

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Merih Demiral sürprizi Juventustan flaş cevap...

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