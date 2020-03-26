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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Merih Demiral'dan 2 bin aileye yardım!
26.03.2020 - 18:42 | | İHA

Merih Demiral'dan 2 bin aileye yardım!

Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, sosyal medya hesabından 2 bin aileye yardım yapacağını açıkladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, koronavirüs mücadelesinde anlamlı bir yardıma imza atıyor. Başarılı futbolcu, koronavirüse rağmen evden çıkmak zorunda kalan ailelere evde daha fazla durabilmeleri adına erzak yardımı yapacağını duyurdu. Demiral, yapacağı yardımı sosyal medya hesabından şu ifadelerle açıkladı:

"Covid-19’a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kizilay'ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim."

Merih Demiraldan 2 bin aileye yardım

Merih Demiraldan 2 bin aileye yardım

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