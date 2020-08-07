Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri Mert Çetin'e ilginç sözleşme!
07.08.2020 - 08:07 |

Mert Çetin'e ilginç sözleşme!

Verona kiraladığı oyuncuya satın alma opsiyonu koydu ama Roma opsiyonun da opsiyonunu koydu, ilerde iki katına geri almayı kabul etti.

Mert Çetin'e ilginç sözleşme!
ABONE OL
Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

 

Mert Çetin Roma’dan Verona’ya kiralık olarak gitti, transferi resmen açıklandı. Sağlık kontrolünden geçip yeni takımına imza atan oyuncunun kiralık sözleşmesinde 7 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.               

Verona istediği takdirde bu opsiyonu kullanarak oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katacak. Buna karşılık Roma kulübü de futbolcuyu istediği zaman tekrar geri alabileceği bir tekrar geri satın alma opsiyonunu kontrata ekletti. Roma, 15 milyon euro ödediği takdirde oyuncuyu Verona’dan geri alabilecek. 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan bir transfer daha! 3 yıllık anlaşma...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Mert Hakan, Gökhan, Caner ve Novak'ın ardından...

 

Erol Bulut: "Biz birlikte her şeyi başarırız"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Mert Çetin'e ilginç sözleşme!
    Mert Çetin'e ilginç sözleşme!
  2. Galatasaray'da limit 40 milyon Euro!
    Galatasaray'da limit 40 milyon Euro!
  3. Limitsiz gösteri
    Limitsiz gösteri
  4. Eddie Newton'ın referansı Şampiyonlar Ligi!
    Eddie Newton'ın referansı Şampiyonlar Ligi!
  5. Büyük tehlike gelecek sezonda
    Büyük tehlike gelecek sezonda



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kopenhag’tan sihirli iş!

Kopenhag’tan sihirli iş!

Montero için ikinci teklif

Montero için ikinci teklif

Transfer haberleri | Beşiktaş'tan Badou Ndiaye bombası

Transfer haberleri | Beşiktaş'tan Badou Ndiaye bombası

Wolves ve Basel tek golle turladı!

Wolves ve Basel tek golle turladı!

Sıradaki Haber