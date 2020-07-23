Mert GÃ¼nok BaÅŸakÅŸehir kalesine duvar Ã¶rdÃ¼

Mert, yaptÄ±ÄŸÄ± kurtarÄ±ÅŸlar ve savunmadaki arkadaÅŸlarÄ±na verdiÄŸi gÃ¼ven ile turuncu-lacivertli takÄ±mÄ± ÅŸampiyonluÄŸa taÅŸÄ±yan isimlerden oldu.Â Bu sezon oynanan 33 maÃ§ta da kaleye geÃ§en ve 90 dakika sahada kalan Mert, kalesinde 31 gol gÃ¶rdÃ¼. Medipol BaÅŸakÅŸehir, maÃ§ baÅŸÄ±na 0,94'lÃ¼k ortalamasÄ±yla ligin en az gol yiyen takÄ±mÄ± konumunda bulunuyor.Â Turuncu-lacivertlilerden sonra ligin en az gol yiyen takÄ±mlarÄ± kalelerinde 35'er gol gÃ¶ren Demir Grup Sivasspor, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor olarak sÄ±ralandÄ±.Â

Medipol BaÅŸakÅŸehir, son 2 sezonun en az gol yiyen takÄ±mÄ±

Mert GÃ¼nok'un geride kalan sezon baÅŸÄ±nda kalesine geÃ§tiÄŸi Medipol BaÅŸakÅŸehir, son iki sezonda da ligin en az gol yiyen takÄ±mÄ±.Â GeÃ§en sezon 34 maÃ§ta kalesinde 22 gol gÃ¶ren turuncu-lacivertli ekip, bu sezon ise 31 gol yedi. Mert GÃ¼nok'un kalesini koruduÄŸu Ä°stanbul ekibi, son iki sezonda 67 lig maÃ§Ä±nda kalesinde 53 gol gÃ¶rdÃ¼. Medipol BaÅŸakÅŸehir, Mert GÃ¼nok ile maÃ§ baÅŸÄ±na 0,79'luk gol yeme ortalamasÄ± tutturdu.

Ä°ki sezonda 80 resmi maÃ§ta kaleyi korudu

Turuncu-lacivertli takÄ±mÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± kalecisi, iki sezonda 80 resmi maÃ§ta gÃ¶rev aldÄ±.Â SÃ¼per Lig'de geÃ§en sezon 34 maÃ§Ä±n 34'Ã¼nde de kaleyi koruyan 31 yaÅŸÄ±ndaki kaleci, bu sezon geride kalan 33 maÃ§ta kalesindeki yerini aldÄ±. Mert, iki sezonda SÃ¼per Lig'deki 67 maÃ§ta da 90 dakika sahada kaldÄ±.Â Deneyimli file bekÃ§isi, bu sÃ¼reÃ§te UEFA Avrupa Ligi'nde 11, Åžampiyonlar Ligi Ã¶n elemesinde de 2 olmak Ã¼zere toplam 13 Avrupa maÃ§Ä±nda kalesini korudu. Mert, bu zorlu maÃ§larÄ±n 4'Ã¼nde kalesini gole kapatmayÄ± baÅŸardÄ±.

Son 2 sezonda Ã¶nceki 9 yÄ±lÄ±ndan fazla kaleye geÃ§ti

2009-2010 sezonu baÅŸÄ±nda FenerbahÃ§e'de profesyonelliÄŸe geÃ§en Mert GÃ¼nok, 11 sezondur profesyonel kariyerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.Â Mert, bu 11 sezonda SÃ¼per Lig'de toplam 112 maÃ§ta gÃ¶rev yaptÄ±. BaÅŸarÄ±lÄ± file bekÃ§isi, bu 112 maÃ§Ä±n yarÄ±sÄ±ndan Ã§oÄŸunu ise son iki sezonda Medipol BaÅŸakÅŸehir formasÄ± ile oynadÄ±.Â Son iki sezonda 67 lig maÃ§Ä±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir'in kalesini koruyan Mert, Ã¶nceki 9 sezonunda ise yalnÄ±zca 45 lig maÃ§Ä±nda gÃ¶rev alabilmiÅŸti.

Kariyerindeki 3. lig ÅŸampiyonluÄŸu

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Medipol BaÅŸakÅŸehir'in tarihi baÅŸarÄ±sÄ±nda kaleyi koruyan Mert, kariyerindeki Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ÅŸampiyonluÄŸu elde etti.Â FenerbahÃ§e ile 2010-2011 ve 2013-2014 sezonlarÄ±nda ÅŸampiyonluk sevinci yaÅŸayan Mert, sarÄ±-lacivertli takÄ±m ile 2011-2012 ve 2012-2013'te de TÃ¼rkiye KupasÄ±'nÄ± havaya kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Milli takÄ±mÄ±n da deÄŸiÅŸmez ismi

Mert GÃ¼nok, A Milli TakÄ±m Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ'in de kaledeki ilk tercihi.Â Tarihi bir baÅŸarÄ± elde ederek 2020 Avrupa Futbol ÅžamipyonasÄ±'na (EURO 2020) katÄ±lma hakkÄ± kazanan A Milli TakÄ±m'Ä±n, Fransa ve Ä°zlanda gibi zorlu rakiplere raÄŸmen EURO 2020 biletini almasÄ±nda Mert de Ã¶nemli pay sahiplerinden oldu.Â Eleme grubundaki ilk 9 maÃ§ta kaleyi koruyan Mert, yalnÄ±zca gruptaki son Andorra mÃ¼cadelesinde gÃ¶rev almadÄ±.Â Mert'in kaleyi koruduÄŸu 9 maÃ§ta ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± ekip, yalnÄ±zca 3 gol yedi. Bu gollerin 2'sini Ä°zlanda deplasmanÄ±nda kalesinde gÃ¶ren ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± ekip, 1 golÃ¼ de Fransa deplasmanÄ±nda yedi.Â Eleme gruplarÄ±nda Mert'in kalesini koruduÄŸu TÃ¼rkiye'den daha az gol yiyen bir takÄ±m olmadÄ±. YalnÄ±zca BelÃ§ika da TÃ¼rkiye gibi kalesinde 3 gol gÃ¶rdÃ¼. TÃ¼rkiye, bu sÃ¼reÃ§te akan oyunda da rakiplerine gol ÅŸansÄ± vermedi. Mert GÃ¼nok, yediÄŸi 3 golÃ¼ de duran toplardan kalesinde gÃ¶rdÃ¼.

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