Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Mert Günok'tan 100 okula ikişer çift eldiven
23.04.2020 - 16:06 | | İHA

Mert Günok'tan 100 okula ikişer çift eldiven

Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'in 100 okula futbol topu hediyesinin ardından, Medipol Başakşehir kalecisi Mert Günok da 100 okula ikişer çift eldiven gönderecek.

Mert Günok'tan 100 okula ikişer çift eldiven

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda futbolcular, çocukları unutmadı. Önce Cengiz Ünder 100 okula 11'er futbol topu yollayacağını belirtti.

Ardından da Medipol Başakşehir'in file bekçisi Cengiz'e destek vererek sosyal medya hesabından bir video paylaştı ve "Cengiz’in bu güzel düşüncesine katkıda bulunmak için 100 okulumuza 2’şer çift kaleci eldivenleri de benden. #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun! Nice 100 yıllara" açıklamasında bulundu.

Mert Günoktan 100 okula ikişer çift eldiven

 

Mert Günok da sessiz kalmadı: 100 okula 2'şer çift kaleci eldiveni...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Burak Yılmaz: Beşiktaş için her şeyi yaparım

Son dakika | Burak Yılmaz: Beşiktaş için her şeyi yaparım

Galatasaray'a denenmek için gelen genç Kamerunlu'ya virüs engeli!

Galatasaray'a denenmek için gelen genç Kamerunlu'ya virüs engeli!

Son dakika | 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi

Son dakika | 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi

De Colo'dan 23 Nisan mesajı

De Colo'dan 23 Nisan mesajı

Sıradaki Haber