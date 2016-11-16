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16.11.2016 - 10:56 |

Messi grev sözcüsü oldu

Lionel Messi ve arkadaşları, Lavezzi'nin esrar içtiği haberleri ve medyanın takıma getirdiği eleştirilere karşı, basın toplantısını boykot etti.

Messi grev sözcüsü oldu
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Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Dünya Kupası elemelerinde dün gece Kolombiya'yı mağlup eden Arjantin'de futbolcular, maç sonrası bir protestoya imza attı. Kolombiya'yı 3-0 yenen Tangocular, beş gün önce ise aynı skorla Brezilya'ya yenilmişlerdi.

Sambacılara kaybedilmesinin ardından Arjantin basınından yoğun eleştiri alan futbolcular, basının bu tavrına dünkü karşılaşmanın ardından yanıt verdi. Hem basının form durumlarına olan eleştirileri hem de Lavezzi'nin esrar içtiğine dair çıkan haberlere tepki gösterildi.

Maç sonrası basın konferansına 25 futbolcu bir arada çıktı ve hepsi ayakta durdu. Mikrofonu alarak bir konuşma gerçekleştiren Lionel Messi, basını boykot ettiklerini açıkladı: "Bir çok suçlamayla karşı karşıya kaldık. Bunların bir çoğu saygıdan uzaktı ve bir şey söylemedik. Bir çoğunuzun maçta bile olmadığını biliyoruz. Ancak birisinin kişisel hayatına müdahale etmeniz kabul edilemez. Bu yüzden bu konuşmayı yapmaya karar verdik".

Açıklamanın ardından tüm futbolcular, basın mensuplarının şaşkın bakışları arasında salonu terk etti.

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