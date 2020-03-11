Mesut Bakkal'dan "teÅŸvik primi" savunmasÄ±

Teknik direktÃ¶r Mesut Bakkal, yazdÄ±ÄŸÄ± kitapta yer alan teÅŸvik primi aldÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik anÄ±sÄ±na iliÅŸkin, "Benim anlattÄ±ÄŸÄ±m olay o tarihlerde TFF tarafÄ±ndan yasaklanmÄ±ÅŸ bir eylem deÄŸildi, hatta Ã§ok olaÄŸandÄ±." dedi.

Bakkal, "Mesut Bir AdamÄ±n Hikayesi" kitabÄ±nda 1986-1987 sezonunda formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Denizlispor ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanan ve 1-1 sonuÃ§lanan maÃ§ iÃ§in Galatasaray'dan teÅŸvik primi aldÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik ifadeleri hakkÄ±nda AA muhabirine aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

OlayÄ±n, kendisi 22 yaÅŸÄ±nda bir futbolcuyken gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini belirten Bakkal, "1986 yÄ±lÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ±m bir mÃ¼sabaka sonrasÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸ bir anÄ±nÄ±n gÃ¼nÃ¼mÃ¼z koÅŸullarÄ± ile abartÄ±lÄ± bir ÅŸekilde anlatÄ±lmasÄ±nÄ± kabul edemiyorum. Ben gerek futbolculuk, gerekse teknik direktÃ¶rlÃ¼k hayatÄ±mda futbolun etik deÄŸerlerine uydum ve sporculuÄŸa yakÄ±ÅŸmayan bir hareket yapmadÄ±m. Ben her zaman yasalara, ahlak kurallarÄ±na ve etik deÄŸerlere uygun davrandÄ±m." diye konuÅŸtu.

O dÃ¶nemde teÅŸvik priminin TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) Disiplin TalimatÄ±'nda suÃ§ olarak yer almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Bakkal, "EÄŸer suÃ§ olsaydÄ± bu, ne ben ne de diÄŸer takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±m tarafÄ±ndan kabul edilmezdi. Åžimdi Ã¶ÄŸrendiÄŸim kadarÄ±yla teÅŸvik primi alÄ±nmasÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ± disiplin talimatÄ±nda 1998 yÄ±lÄ±nda olmuÅŸtur. Benim anlattÄ±ÄŸÄ±m olay o tarihlerde TFF tarafÄ±ndan yasaklanmÄ±ÅŸ bir eylem deÄŸildi, hatta Ã§ok olaÄŸandÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

"TeÅŸvik primi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdiÄŸini beyan eden birÃ§ok futbolcu, teknik adam ve yÃ¶netici oldu" diyen Bakkal, ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±:Â "Futbol anÄ±larÄ±mÄ± yazdÄ±ÄŸÄ±m ve kesinlikle ticari bir amaÃ§la yayÄ±mlanmamÄ±ÅŸ bu kitap, tamamen ailem ve yakÄ±n aile dostlarÄ±m iÃ§in hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ olup, bu durumun dahi istismar edilmiÅŸ olmasÄ± oldukÃ§a Ã¼zÃ¼cÃ¼dÃ¼r. Benim bugÃ¼ne kadar hiÃ§bir sosyal medya hesabÄ±m olmamÄ±ÅŸtÄ±r. AdÄ±ma sahte olarak aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ hesaplardan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalar da kesinlikle bana ait deÄŸildir."

KROOS'TAN MUHTEÅžEM GOLLER...

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