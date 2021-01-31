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31.01.2021 - 08:46 |

Mesut Özil'in hedefi Galatasaray derbisi

Fenerbahçe’nin flaş transferi Mesut Özil, Çaykur Rizespor maçını da tribünden takip etti. Fiziksel açıdan tam anlamıyla hazır olmayan Mesut Özil dün riske edilmezken, Hatayspor karşılaşmasında ise kadroda olması bekleniyor. Mesut Özil’in esas hedefi ise 6 Şubat’ta oynanacak Galatasaray derbisi.

Mesut Özil'in hedefi Galatasaray derbisi
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Fenerbahçe’nin flaş transferi Mesut Özil, Çaykur Rizespor karşılaşmasında arkadaşlarına tribünden destek verdi... Kayserispor maçında olduğu gibi dünkü mücadeleyi de yöneticilerle takip eden Mesut’un, dün bir ihtimal kadroda olması bekleniyordu. Ancak teknik direktör Erol Bulut, fiziksel açıdan tam anlamıyla hazır olmayan tecrübeli yıldızı riske etmek istemedi.

Takımla antrenmanlarını sürdüren, ekstra çalışmalar da yapan Mesut’un, 2 Şubat Salı günkü Hatayspor deplasmanında kafilede yer alması ve 21 kişilik maç kadrosunda bulunması bekleniyor. Mesut Özil’in esas hedefi ise 6 Şubat’ta oynanacak Galatasaray derbisi. Sıkı çalışan yıldız isim, Kadıköy’deki dev kapışmayı kesinlikle kaçırmak istemiyor.

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Mesut Özilin hedefi Galatasaray derbisi

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