Metin Diyadin siftah yaptÄ±

SÃ¼per Lig'in 4'Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda sahasÄ±nda BtcTÃ¼rk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek AnkaragÃ¼cÃ¼, maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na bugÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla baÅŸladÄ±. TakÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na dÃ¼n getirilen tecrÃ¼beli teknik adam Metin Diyadin antrenman Ã¶ncesinde saha ortasÄ±nda oyuncularÄ±yla bir tanÄ±ÅŸma toplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. IsÄ±nma hareketleriyle baÅŸlayan antrenman, yarÄ± sahada yapÄ±lan top kapma ve pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla devam etti. Daha sonra gruplara ayrÄ±lan oyuncular istasyon ve dayanÄ±klÄ±lÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. SarÄ±-lacivertli ekipte, KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±nda hafif bir sakatlÄ±k geÃ§iren kaleci Korcan Ã‡elikay antrenmana katÄ±lmadÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmayÄ± takip eden kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Mehmet YiÄŸiner, idmanÄ±n son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde teknik direktÃ¶r Metin Diyadin ile bir sÃ¼re sohbet etti.Â

Ã–te yandan sarÄ±-lacivertli ekipte Metin Diyadin'in yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± yapacak isimlerde belli oldu. TecrÃ¼beli teknik adamÄ±n yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±; Adnan Karahan, Hayrettin Aksoy, Ä°lker PÃ¼ren, ve Cihan Erdil Ã¼stlenecek. Kaleci antrenÃ¶rÃ¼ olarak Veysel Aturgil'in gÃ¶rev alacaÄŸÄ± AnkaragÃ¼cÃ¼'nde performans ve analiz antrenÃ¶rÃ¼ ise Mustafa Ä°ÅŸÃ§elebi olacak.Â