Michael Seri:  "Pandemi öncesi ve sonrasında açıkça fark var"

Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Galatasaray'da Michael Seri açıklamalarda bulundu.

"Yine de 10 kişiye rağmen..."

"Trabzonspor'a karşı oynuyorsunuz, şampiyonluk için mücadele ediyorlar, iyi bir takım, 10 kişi kaldığınız zaman böyle bir takıma karşı işler istediğiniz gibi gitmiyor. Yine de 10 kişiye rağmen iyi mücadele eden bir Galatasaray vardı."

"Pandemi öncesi ve sonrasında açıkça fark var"

Pandemi öncesi ve sonrasında açıkça fark var. Ara öncesi iyi futbol oynayan ve puanlar kazanan Galatasaray vardı. Ama dönüşte 4 maçtır kazanamayan bir Galatasaray var. Böyle olmaması gerekiyor ama epey fark var