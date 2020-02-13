13.02.2020 - 22:13 |
Milan - Juventus: 1-1
Milan, İtalya Kupası yarı final ilk maçında son 8 yılın lig şampiyonu Juventus'u konuk etti. 10 kişi kalan Milan maçı 90+1'de yediği penaltı golüyle 1-1 tamamladı. Milan'da Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11'de başladı.
İtalya Kupası yarı final ilk maçında Milan evinde Juventus'u konuk etti. San Siro'da oynanan müsabakayı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Mücadelede Milan'ın golünü 61. dakikada Rebic kaydetti. Juventus'un golünü 90+1. dakikada penaltıdan Ronaldo kaydetti. Milan'da 71. dakikada Hernandez gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.
Milan'da Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11'de başlarken 87 dakikada sahada kaldı. Rövanş maçı 4 Mart'ta oynanacak.
İLK 11'LER
Milan : Donnarumma - Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez - Castillejo, Kessié, Bennacer, Hakan Çalhanoğlu - Ibrahimovic, Rebic
Juventus : Buffon - De Sciglio, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro - Cuadrado, Pjanic, Ramsey, Matuidi - Dybala, C. Ronaldo
Ibrahimovic'in golü