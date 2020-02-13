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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Milan - Juventus: 1-1
13.02.2020 - 22:13 |

Milan - Juventus: 1-1

Milan, İtalya Kupası yarı final ilk maçında son 8 yılın lig şampiyonu Juventus'u konuk etti. 10 kişi kalan Milan maçı 90+1'de yediği penaltı golüyle 1-1 tamamladı. Milan'da Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11'de başladı.

Milan - Juventus: 1-1

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Milan evinde Juventus'u konuk etti. San Siro'da oynanan müsabakayı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Mücadelede Milan'ın golünü 61. dakikada Rebic kaydetti. Juventus'un golünü 90+1. dakikada penaltıdan Ronaldo kaydetti. Milan'da 71. dakikada Hernandez gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Milan'da Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11'de başlarken 87 dakikada sahada kaldı. Rövanş maçı 4 Mart'ta oynanacak.


İLK  11'LER

Milan : Donnarumma - Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez - Castillejo, Kessié, Bennacer, Hakan Çalhanoğlu - Ibrahimovic, Rebic

Juventus : Buffon - De Sciglio, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro - Cuadrado, Pjanic, Ramsey, Matuidi - Dybala, C. Ronaldo

Milan - Juventus: 1-1

 

Ibrahimovic'in golü

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