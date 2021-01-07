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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Milan-Juventus: 1-3
07.01.2021 - 07:15 | | ROMA (AA) -

Milan-Juventus: 1-3

Serie A'daki dev maçta Merih'li Juventus deplasmanda Hakan Çalhanoğlu'nun takımı lider Milan'ı 3-1 yendi. Kırmızı-siyahlı takım ligde 27 maç aradan sonra maç kaybetti.

Milan-Juventus: 1-3
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 16. haftasında lig lideri Milan, konuk ettiği Juventus'a 3-1 yenildi.

 Milano'daki San Siro Stadı'nda şampiyonluk adaylarından lider Milan ile zirve yarışına ortak olmak isteyen son şampiyon Juventus, kozlarını paylaştı.

Müsabakaya hızlı giriş yapan konuk ekip, Federico Chiesa ile 18. dakikada öne geçti: 0-1. Ev sahibi takımdan bu gole yanıt, 41. dakikada Davide Calabria'dan geldi ve devreye 1-1’lik eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda, Chiesa 62. dakikada tekrar sahneye çıkarak Juventus'u maçta bir kez daha üstün duruma getirdi: 1-2.

76. dakikada Juventus’un ABD’li futbolcusu Weston McKennie farkı 2'ye çıkaran golü attı: 1-3. Müsabakada başka gol olmayınca Juventus, lider Milan'ı deplasmanda 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

 Ligin ilk haftalarında aldığı beraberlikle zirve yarışında geriye düşen Juventus, bu galibiyetle zirve yarışına tutundu. Lider Milan ise bu sonuçla bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı. Ayrıca bu mağlubiyetle, Milan'ın Serie A'da geçen sezon pandemi arasından sonraki dönemde başlayan 27 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

Yenilgiye rağmen Milan, ligde 37 puanla liderliğini sürdürürken, Juventus ise bu galibiyetle puanını 30’a çıkardı ve puan tablosunda 4. sıraya yükseldi.

Milan kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp 90 dakika mücadele etti. Juventus kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral ise yedek kulübesinde başladığı maça, 87. dakikada Gianluca Frabotta'nın yerine dahil oldu. İki milli oyuncu, karşılaşmanın ardından birbirleriyle formalarını değiştirdi.

Diğer yandan, Serie A'nın 16. haftasındaki diğer maçta Napoli, konuk ettiği Spezia'ya 2-1 yenildi.

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Milan-Juventus: 1-3

 

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