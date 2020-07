Milan - Juventus maçı heyecanı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Salgın arasından döndükten sonra ligde çıktığı 4 maçta 10 puan toplayan Milan'da, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da performansıyla beğeni topluyor. Lazio deplasmanındaki 3-0'lık etkileyici galibiyetin gol perdesini açan Çalhanoğlu, ilk yarı bitmeden kenara gelmişti ancak İtalyan basınına yansıyan haberlere bakılırsa önemli bir sakatlığı yok ve ilk 11'deki yerini alabilecek. Savunmadan Mateo Musacchio ve Leo Duarte uzun süredir sakat, hücum alternatiflerinden Samu Castillejo da henüz iyileşmedi. Lazio galibiyetinde zafer ateşini Zlatan Ibrahimovic yakmış, Ante Rebic devam ettirmişti. TD Stefano Pioli aynı düzende devam edebilir. Savunmanın merkezinde bir başka tanıdık isim, Simon Kjaer'i de izleyebiliriz.

Juventus ise İtalya Kupası'nı kazanamadı ama ara sonrası lige 4/4 ile girdi ve Lazio'nun yaptığı 6 puan kayıp ile üst üste 9. şampiyonluğuna koşuyor. 4 maçta 5 gole katkı veren (4 gol - 1 asist) Paulo Dybala ve savunmadan Matthijs de Ligt cezalı. TD Mauirizo Sarri, Gonzalo Higuain'in iyi durumda olduğunu söyledi. Dybala yerine onu izleyebiliriz. Stoperde ise milli oyuncumuz Merih Demiral ve tecrübeli isim Giorgio Chiellini tam olarak iyileşmedi. "Rugani & Bonucci" ikilisiyle maça başlayacaklardır.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 7 maçın 5'inde Milan, Juventus'a gol atamadı.

- Juventus, Milan'la oynadığı son 12 maçı kaybetmedi. (9 galibiyet - 3 beraberlik)

- Milan son 4 lig maçında da en az 2 gol atmayı başardı. (4 maç - toplam 11 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İtalya Serie A mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Juventus kazanır" oldu! %34'lük kesim ligin zirvesinde yer alan "The Old Lady"ye güveniyor... %14'lük kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve her iki takımdan da gol bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI OZAN GÜR NE DİYOR?

Lazio karşısında alınan galibiyet rastlantı değildi. Hakan’ın önderliğinde tempolu oyunda artıları olan bir Milan var. Lazio’nun puan kaybı Juventus’un kazanma arzusunu mutlak olarak arttıracak. Son virajda alıştığımız Juventus serilerinin devam etme olasılığı yine yüksek. Milan’ın öz güveni yerinde ve bu durum onlara skor bulma konusunda kolaylık sağlayacak. Bu anlamda taraf bahsinden öte gol bahislerini daha değerli buluyorum. Tavsiyem karşılıklı gol var bahsi olacak.