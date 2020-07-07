Milan-Juventus maçı saat kaçta hangi kanalda? Seri A'da dev mücadele...

Milan-Juventus maçı için geri sayım sürüyor. İtalya Ligi Seri A'da 31. hafta maçında bu akşam lider Juventus, San Siro'da Milan'a konuk olacak. Maçın başlamasına saatler kala futbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Milan'da Hakan Çalhanoğlu, Juventus'ta ise genç stoper Merih Demiral'ın yer alıyor olması bu mücadelenin Türk futbolseverler tarafından da ilgi görmesine neden oldu. Peki Milan-Juventus maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

MİLAN-JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Milan-Juventus maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. San Siro'da oynanacak olan mücadelede Marco Guida düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS HD 3 ekranından naklen yayınlanacak

JUVENTUS ÜSTÜN!

Şampiyonluğun en büyük adayı olan Juventus son yıllarda Milan karşısında üstünlük sağlamış durumda San Siro'da oynadığı son altı maçın beşini kazanan Juventus bir kez ise sahadan mağlup ayrıldı.