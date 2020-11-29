Milan, Ozan Kabak için transfer görüşmelerine başladı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ün formasını giyen milli yıldızlarımızdan Ozan Kabak, ocak ayında takımdan ayrılmaya yakın. Liverpool'un menajeri Jurgen Klopp'un listesinde üst sıralarda yer alan Ozan Kabak için Tuttosport'un haberine göre Milan, bir adım öne geçmiş durumda.

Savunma hattında Virgil van Dijk ve Joe Gomez'i kaybeden Liverpool, Dayot Upamecano ve Kalidou Koulibaly gibi isimlerle ilgilenirken özellikle Klopp'un Ozan Kabak konusunda da ısrarcı olduğu aktarılmaktaydı. Fakat oyuncuyu Galatasaray döneminden beri listesinde tutan Milan, transfer görüşmelerinde avantajlı taraf olarak aktarılmakta.

Liverpool'un geçtiğimiz aylarda Ozan Kabak için Schalke ile bir görüşme gerçekleştirdiği fakat devreye giren Milan'ın ocak ayı için oyuncunun menajeri ile transfer görüşmeleri yürüttüğü aktarılmakta. Corona virüs salgını nedeniyle Schalke'nin 20 ila 30 milyon Pound arasında bir bedele Ozan Kabak'ın takımdan ayrılmasına izin vereceği belirtiliyor.