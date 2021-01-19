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19.01.2021 - 02:16 |

Milan'da Ibrahimovic durdurulamıyor! Hakan Çalhanoğlu...

Serie A'nın 18. haftasında Milan, Cagliari'yi deplasmanda 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Ibrahimovic, bu sezon Serie A'daki 8. maçında 12. golünü attı.Kovid-19 testleri pozitif çıkan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu mücadelede yer almadı.

Milan'da Ibrahimovic durdurulamıyor! Hakan Çalhanoğlu...
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında Milan, Cagliari'yi deplasmanda 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. 

Sardinya Arena'da oynanan müsabakada, lig lideri Milan, küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Cagliari'ye konuk oldu. 

Maçın 5. dakikasında ceza sahası içinde Cagliarili Lykogiannis'in, Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic'e yaptığı faule, hakem Rosario Abisso penaltı kararı verdi. İbrahimovic, 7. dakikada penaltı atışını gole çevirerek Milan’ı 1-0 öne geçirdi. 

Mücadelenin ilk yarısı, konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarının 52. dakikasında Milan’da İbrahimovic, bir kez daha fileleri havalandırarak maçta farkı 2’ye çıkardı: 2-0. 

Milan’da oyuna 66. dakikada dahil olan Alexis Saelemaekers, 68 ve 74. dakikalarda gördüğü çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. 

Konuk kırmızı-siyahlı takım, 10 kişi tamamladığı maçtan 2-0 galip ayrılmasını bildi. 

Bu sonuçla, Milan puanını 43'e yükseltti. Kırmızı-siyahlılar, ligde en yakın takipçisi ezeli rakibi Inter'in 3 puan önünde liderliğini sürdürdü. Milan, bu galibiyetle son 6 maçta 5. kez sahadan zaferle ayrıldı. 

Haftayı puansız kapatan Cagliari ise bu sezonki 10. yenilgisini Milan karşısında aldı. Cagliari, 14 puanla 17. sırada yer buldu.

Bu arada, karşılaşma öncesi yapılan Kovid-19 testleri pozitif çıkan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Fransız oyuncu Theo Hernandez bu maçın kadrosunda yer almadı.

Milanda Ibrahimovic durdurulamıyor Hakan Çalhanoğlu...

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