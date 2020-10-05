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05.10.2020 - 10:52 | | Sporx

Milan'dan Ozan Kabak için kıran kırana pazarlık

İtalyan ekibi, Alman takımının istediği 20 milyon Euro bonservisi, 15 milyon Euro ve bonuslarla ödemeyi hedefliyor.

Milan'dan Ozan Kabak için kıran kırana pazarlık
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen Milli futbolcumuz Ozan Kabak için girişimlerini sürdüren Milan son teklifini yaptı. Schalke 20 milyon Euro talep ederken, İtalyan temsilcisi ise bu ücreti farklı bir şekilde karşılamayı hedefliyor. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazetta dello Sport'un haberine göre Kırmızı-Siyahlılar, 15 milyon Euro ve bonuslarla bu ücreti karşılamak istiyor. Ancak edinilen son bilgilere göre Mavi- Beyazlılar, bu teklife sıcak bakmadı. İki ekip kıran kırana bir pazarlığın içine girdi.

DEVRE ARASINA SARKABİLİR

Transferin son gününde yeniden yapılacak pazarlıklarda sonuç çıkmazsa 20 yaşındaki savunmacının, en kötü ihtimalle devre arasında bu transferi gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bu doğrultuda Milan, yine istenen bonservis bedelini karşılayamazsa sonraki satıştan pay maddesini de sözleşmeye eklemeyi planlıyor. Schalke ise 15 milyon Euro'ya Stuttgart'tan kadrosuna kattığı yıldız oyuncudan çok daha yüksek bir bonservis bedeli kazanmayı istiyor.

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