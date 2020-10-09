Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takÄ±mlarÄ±ndan Milan'Ä±n Ä°sveÃ§li golcÃ¼sÃ¼ Zlatan Ä°brahimovic'in yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± atlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â

Milan KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Ä°brahimovic'e yapÄ±lan son iki Kovid-19 testinin negatif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±, Milano kenti saÄŸlÄ±k yetkililerinin de oyuncunun karantinasÄ±na son verdiÄŸi belirtildi.Â

Ä°brahimovic ise Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Sen iyileÅŸtin. SaÄŸlÄ±k makamlarÄ± karantinanÄ±n bittiÄŸini bildirdi. Sen Ã§Ä±kabilirsin." ifadelerini kullandÄ±.Â

KÄ±rmÄ±zÄ±-siyahlÄ± kulÃ¼p, 24 EylÃ¼l'de 39 yaÅŸÄ±ndaki golcÃ¼sÃ¼nÃ¼n Kovid-19 testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve oyuncunun kendisini karantinaya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.