Serbest stil 74 kiloda milli gÃ¼reÅŸÃ§i FazlÄ± EryÄ±lmaz,Â DÃ¼nya KupasÄ±'nda Belarusu rakibi Azamat Nurykauk'u yenerek bronz madalya kazandÄ±.Â

SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Belgrad'da gerÃ§ekleÅŸen ÅŸampiyonada 74 kilodaÂ mindere Ã§Ä±kan FazlÄ± EryÄ±lmaz, bronz madalya maÃ§Ä±nda Belarus'tan Nurykauk'laÂ karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Rakibini 7-2 yenen milli gÃ¼reÅŸÃ§i, turnuvayÄ± bronz madalyaylaÂ tamamladÄ±.

DÃ¼nya KupasÄ±'nda milli gÃ¼reÅŸÃ§i Nuri KotanoÄŸlu finale Ã§Ä±ktÄ±

GÃ¼reÅŸte SÄ±rbistan'da dÃ¼zenlenen DÃ¼nya KupasÄ±'nda serbest stilde Nuri KotanoÄŸlu, finale yÃ¼kseldi.Â

SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Belgrad'da gerÃ§ekleÅŸen turnuvada serbest stil 61, 65, 79, 86 ve 97 kiloda gÃ¼reÅŸÃ§iler finale Ã§Ä±kmak iÃ§in mÃ¼cadele etti.Â

Mindere 79 kiloda Ã§Ä±kan Muhammet Nuri KotanoÄŸlu, sÄ±rasÄ±yla Azerbaycan'dan Rashad Yusifli'yi ve Romanya'dan Vasile Madalin Minzala'yÄ±, Slovakya'dan Akhsarbek Gulasev'i eleyerek yarÄ± finale Ã§Ä±ktÄ±. YarÄ± finalde UkraynalÄ± Vasyl Mykhailov'lu eleyerek finale Ã§Ä±kan Nuri KotanoÄŸlu, yarÄ±n turnuvanÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde Rus rakibi Akhmed Usmanov'la altÄ±n madalya mÃ¼cadelesi verecek.Â

Milli gÃ¼reÅŸÃ§ilerden 61 kiloda Recep Topal, Tacikistan'dan Muhamad Ikromov'a, 65 kiloda Ahmet Duman, Ukrayna'dan Hor Ohannesian'a, 86 kiloda Osman GÃ¶Ã§en, Polonya'dan Zbigniew Mateusz Baranowski'ye, 97 kiloda SÃ¼leyman Karadeniz, Rusya'da Abdulrashid Sadulaev'e yenildi.Â

DÃ¼nya KupasÄ±'nda 86 kiloda Osman GÃ¶Ã§en ve 97 kiloda SÃ¼leyman Karadeniz'in rakipleri finale Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu sporcular, yarÄ±n bronz madalya maÃ§Ä± oynayabilmek iÃ§in repesaj karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yapacak.