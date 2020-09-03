Milli güreşçi Taha Akgül, olimpiyat madalyası için sevenlerinden affını diledi

Şampiyon güreşçi Taha, pandemi dönemi, olimpiyat hedefleri ve Rıza Kayaalp ile adının verildiği tesisleri AA'ya değerlendirdi.

Serbest Güreş Milli Takımı olarak Fenerbahçe'nin Düzce Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde teknik antrenmanlara başlayacaklarını anlatan milli güreşçi, sonraki süreçtede güreş antrenmanına geçeceğini belirtti.

Güreş antrenmanı için çok acele etmediğini dile getiren Taha, şöyle konuştu:

"Çok özlesem ve arzulasam da güreşi çok acele etmiyorum. Çünkü omuzdan çok ciddi bir sakatlık geçirdim. Bir daha olursa benim spor hayatımı bitirir. O yüzden dikkat etmem gerekiyor. En az hatayla bundan sonra spor hayatıma devam etmem gerekiyor. 2021'de olimpiyatlar var. Önemli bir süreç bizi bekliyor. Zaman çabuk ve hızlı geçiyor. Bir sene var dememek gerekiyor. Bakmışsınız, olimpiyat tarihi gelmiş. İnşallah hedef olimpiyat şampiyonluğu. Bu doğrultuda da bu tesiste, milli takım kamplarında elimden geldiğince çok büyük fedakarlıklar yapacağım. Özel hayatımdan, ailemden, sevdiklerimden., kimse kusura bakmasın. Bir sene boyunca arayamadıklarımız, soramadıklarımız olabilir, unuttuklarımız olabilir. Bu süreçte biraz ihmal ettiğimiz insanlar olabilir. Çünkü kendimizi tamamen güreşe vereceğiz. İnşallah olimpiyat şampiyonluğundan sonra herkesle kucaklaşırız."

- "Bize anlayış göstersinler"

Sporcunun zirveye çıkabilmesi için planlı bir çalışma yürütmesi gerektiğini vurgulayan Taha Akgül, günlük 3 saatlik antrenmanın yeterli gelmeyeceğini söyledi.

"Olimpiyat şampiyonluğu için büyük fedakarlık gerekiyor." ifadesini kullanın milli güreşçi, şöyle devam etti:

"Sadece antrenmanla değil, sonrası dinlenme, beslenme, sosyal hayat ve kafa dinginliği noktasında kendimize iyi bakmamız gerekiyor. Bizim bu yıl beynimiz başka işlerle yorulmamalı. Bu yüzden bizi sevenlerden rica ediyorum, bize anlayış göstersinler bu süreçte. Biz artık kamplarda kendimizi toparlayacağız. Sosyal medyadan uzak duracağımız dönemler olacak. Bu dönemde biraz daha kendimizi sineye çekip konsantrasyonumuzu oraya vereceğiz. Belkide kariyerimizin en önemli müsabakasına çıkacağız. Belkide ikinci kez bir olimpiyat şampiyonluğu benim için tarihi bir olay olacak. Benim kariyerimin ilerisi açısından da çok belirleyici olacak. Tüm gücümüzle o altın madalya için çalışacağız."

Taha, Kovid-19 salgını sürecini sportif açıdan iyi yönettiğini ve antrenmandan uzak kalmadığını anlattı.

Evde düzenli antrenman gerçekleştirdiğini ifade eden şampiyon güreşçi, "Evimde çok güzel bir salonum var. Pandemi sürecinde antrenman açısından çok olumsuz etkilenmedim. Zaten benim sakatlık, fizik tedavi sürecim devam etti. Özellikle o sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemlerde ben komple evdeydim. Düzenli bir biçimde ağırlık antrenmanları yapabildim. Performans antrenmanları gerçekleştirdim. Omuzumu en iyi seviyeye, hazır hale getirdiğimi düşünüyorum. Hiç acele etmedim. Önümüzdeki müsabakaların tarihleri henüz kesin değil. Kendimi aralık ayında dünya şampiyonası olacakmış gibi hazırlıyorum." değerlendirmesini yaptı.

- ASKİ tesislerine Rıza Kayaalp ile adının verilmesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ spor tesislerine Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi adının verilmesinin kendisini gururlandırdığını dile getiren milli sporcu, 10 yıldır ASKİ Spor'a hizmet verdiğini anlattı.

ASKİ Spor adına 2010 yılından itibaren birçok Avrupa, dünya şampiyonluğun yanı sıra olimpiyat ile üniversite ve askeri oyunlarda şampiyonluklar elde ettiğini anımsatan Taha, şunları kaydetti:

"Bütün madalyaları kulübüme kazandırdım. Biz önce ülkemizi daha sonra da tabii Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor'u temsil ediyoruz. Bu anlamda çok büyük emekler verdik. Hamdolsun kulübümüz bu noktalara geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bu tesisin adının Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi olması kararı almış. Sağ olsun bize bunu layık görmüş. Biz çok gurur duyduk. İnşallah bundan sonraki süreçte nice şampiyonlar çıkacaktır. Nice Tahalar, Rızalar yetişecektir. Biz de buna katkı sağlamaya devam edeceğiz."

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