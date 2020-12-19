Milli gÃ¼reÅŸÃ§iler, DÃ¼nya KupasÄ±nda takÄ±m halinde ikincisi oldu

SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Belgrad'da dÃ¼zenlenen Bireysel DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde 1 gÃ¼mÃ¼ÅŸ 2 bronz madalya kazanan milli gÃ¼reÅŸÃ§iler, serbest stilde takÄ±m halinde dÃ¼nya ikincisi oldu.Â

TÃ¼rkiye GÃ¼reÅŸ Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, milli gÃ¼reÅŸÃ§iler Bireysel DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ± toplam 13 madalya ile tamamlayarak tarihi bir zafer elde etti.Â

Serbest stil takÄ±m sÄ±ralamasÄ±nda ise 104 puan toplayan ay-yÄ±ldÄ±zlÄ±lar dÃ¼nya ikincisi oldu. Organizasyonda tam kadro mÃ¼cadele eden Rusya 210 puanla birinci olurken, Azerbaycan 91 puanla Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada yer aldÄ±.

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen TÃ¼rkiye GÃ¼reÅŸ Federasyonu BaÅŸkanÄ± Musa AydÄ±n, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± sÃ¼recine raÄŸmen alÄ±nan sonuÃ§larÄ±n memnuniyet verici olduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Grekoromen stilde Kerem Kamal, SelÃ§uk Can, Fatih Cengiz, Emrah KuÅŸ, Metehan BaÅŸar, Cenk Ä°ldem, RÄ±za Kayaalp gibi ÅŸampiyonlarÄ±n katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± DÃ¼nya KupasÄ±'nda 4 madalya alÄ±nmasÄ± ve takÄ±m halinde 3. olmalarÄ± bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±. Serbest stilde ise SÃ¼leyman AtlÄ±, Mustafa Kaya, Selahattin KÄ±lÄ±Ã§sallayan, Soner DemirtaÅŸ, Fatih Erdin, Taha AkgÃ¼l'Ã¼n olmadÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸampiyonada takÄ±m halinde ikinci olduk. Bu da gelecek adÄ±na sevindirici. KadÄ±nlarda ise Elif Jale YeÅŸilÄ±rmak kadroda yoktu. AlÄ±nan 3 madalya ile kadÄ±nlarda ilk kez dÃ¼nya Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ olduk. DÃ¼nya kupasÄ±nda birinci olan Rusya tam takÄ±m olarak mÃ¼cadele etti. Bizim kadromuzda ise daha Ã§ok genÃ§ler vardÄ±. GenÃ§ gÃ¼reÅŸÃ§ilerimizin bu sonuÃ§larÄ± almalarÄ± gelecek adÄ±na gerÃ§ekten umut verici. Pandemi sÃ¼recinde GenÃ§lik ve Spor BakanÄ±mÄ±z SayÄ±n Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu'nun bÃ¼yÃ¼k gayretleriyle tÃ¼m spor branÅŸlarÄ± rahat bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸma imkanÄ± buldu. Pandemi sÃ¼recini bizler de SayÄ±n BakanÄ±mÄ±z sayesinde iyi bir ÅŸekilde geÃ§iyoruz. DÃ¼nya KupasÄ±'nda aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§lar da bunun kanÄ±tÄ±. ArtÄ±k tek dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz olan olimpiyatlar iÃ§in var gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz."

Milli gÃ¼reÅŸÃ§i Muhammet Nuri KotanoÄŸlu, DÃ¼nya KupasÄ±'nda gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya kazandÄ±

Serbest stil 79 kiloda milli gÃ¼reÅŸÃ§i Muhammet Nuri KotanoÄŸlu, DÃ¼nya KupasÄ± finalinde Rus rakibi Akhmed Usmanov'e yenilerek gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalyanÄ±n sahibi oldu.Â

SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Belgrad'da gerÃ§ekleÅŸen ÅŸampiyonanÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde serbest stil 79 kiloda mindere Ã§Ä±kan Muhammet Nuri KotanoÄŸlu, altÄ±n madalya maÃ§Ä±nda Rus Usmanov'la karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. MÃ¼sabakayÄ± 11-0 kaybeden KotanoÄŸlu, gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya elde etti.Â

Muhammet Nuri KotanoÄŸlu, sÄ±rasÄ±yla Azerbaycan'dan Rashad Yusifli, Romanya'dan Vasile Madalin Minzala, Slovakya'dan Akhsarbek Gulasev ve yarÄ± finalde UkraynalÄ± Vasyl Mykhailov'u eleyerek finale kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Milli gÃ¼reÅŸÃ§i SÃ¼leyman Karadeniz, DÃ¼nya KupasÄ±'nda bronz madalya kazandÄ±

Serbest stil 97 kiloda milli gÃ¼reÅŸÃ§i SÃ¼leyman Karadeniz, DÃ¼nya KupasÄ±'nda UkraynalÄ± Andriitsev'i yenerek bronz madalya kazandÄ±.Â

SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Belgrad'da gerÃ§ekleÅŸen ÅŸampiyonanÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde, 97 kiloda mindere Ã§Ä±kan SÃ¼leyman Karadeniz, bronz madalya maÃ§Ä±nda UkraynalÄ± Valerii Andriitsev ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.Â

Rakibini 2-1 yenen milli gÃ¼reÅŸÃ§i, bronz madalya elde etti.Â

TÃ¼rkiye, serbest stil takÄ±mlar klasmanÄ±nda Rusya'nÄ±n ardÄ±ndan ikinci olarak organizasyonu tamamladÄ±.