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20.09.2020 - 11:52 | | AA

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da ısınma turlarında kaza geçirdi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda İspanya'da ısınma turları atarken kaza geçirdi. Milli sporcu ilk kontrollerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da ısınma turlarında kaza geçirdi
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Türkiye Motosiklet Federasyonundan alınan bilgiye göre Toprak, Katalunya-Barselona Pisti'nde bu sabah ısınma turları sırasında 13. virajda kaza geçirdi. Motorundan düşen Toprak, ilk olarak pistin medikal merkezinde kontrolden geçirildikten sonra ileri tetkikler için hastaneye götürüldü.

Milli motosikletçi Toprak'ın bugünkü yarışa katılamayacağı bildirildi.

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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanyada ısınma turlarında kaza geçirdi

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