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22.11.2018 - 19:12 | | İSTANBUL (AA)

Milos Teodosic'ten flaş açıklama!

Los Angeles Clippers'ta forma giyen Sırp basketbolcu Milos Teodosic, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini açıkladı.

Milos Teodosic'ten flaş açıklama!
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Clippers'ta forma giyen Sırp oyun kurucu Milos Teodosic, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini açıkladı.

"Kesinlikle Avrupa'ya döneceğim"

ABD basınına açıklamada bulunan Teodosic, az süre aldığı takımındaki rolüne alışmanın kendisi için zor olduğunu belirterek, "Kesinlikle burada kalmayacağım. Gelip burada oynamanın nasıl bir şey olduğunu görmek istedim ve fark ettim ki Avrupa'da oynamak benim için daha keyifli. Bu yüzden kesinlikle Avrupa'ya döneceğim. Bu, sezon içinde mi yoksa sezon sonunda mı olur, bilmiyorum. Göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Teodosic, Rusya ekibi CSKA Moskova'da THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadıktan sonra geçen yıl Los Angeles Clippers ile sözleşme imzalamıştı. NBA'e gittiği günden bu yana birçok sakatlık da yaşayan 31 yaşındaki Sırp basketbolcu, Clippers'ta bu sezon çıktığı 8 maçta 2,9 sayı, 1,8 ribaunt ve 2,3 asist ortalamaları tutturdu.

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