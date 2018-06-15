Mısır-Uruguay: 0-1

Skorer | Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu'nda mücadele eden Mısır ile Uruguay, tarihlerinde ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya geldi

Ekaterinburg Arena’da oynanan mücadelede Uruguay, Gimenez'in 89. dakikada attığı golle Mısır'ı 1-0 mağlup etti.

Uruguay'da Muslera, Mısır'da ise Trezeguet ilk 11'de görev aldı. Bu sonuçların ardından grupta Rusya ve Uruguay üç puana ulaştı ve avantaj elde etti.

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SALAH YEDEK BAŞLADI

Karşılaşma öncesinde belki de en çok merak edilen konu Mısır'ın yıldız golcüsü Mohamed Salah'ın ilk 11'de yer alıp almayacağıydı. Liverpool'un Real Madrid'le oynadığı Şampiyonlar Ligi finalinde omuzundan sakatlanan Salah, Dünya Kupası'nda Mısır'ın ilk maçı olan Uruguay karşılaşmasında ilk 11'de yer almadı. Teknik direktör Hector Cuper en büyük silahını yedek kulübesinde oturttu.

MAÇTAN DAKİKALAR 2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu ilk hafta maçında Uruguay, Mısır'ı 1-0 mağlup ederek ilk maçından galibiyetle ayrıldı. 89'uncu dakikada Gimenez'in kaydettiği golle maçı kazanan Uruguay'da Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera, 90 dakika forma giydi. Mısır'da ter döken Kasımpaşalı futbolcu Trezeguet de 90 dakika sahada kaldı. 9'uncu dakikada gelişen Uruguay atağında Cavani'nin rakip ceza sahasının hemen dışından çektiği şutu kaleci El Essam kurtardı. 24'üncü dakikada Uruguay üstünlük şansını kaçırdı. Müsait pozisyonda ceza sahasında topla buluşan Suarez'in şutu auta çıktı. 29'uncu dakikada Uruguay, Vecino'un uzak bir mesafeden kaleyi yokladığı pozisyonda golü bulamadı. Vecino'nun şutu auta gitti. İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. 46'ncı dakikada Cavani'nin havadan ceza sahası içeri gönderdiği topta Suarez kaleci ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı. Yıldız oyuncunun şutunu kaleci çeldi. 73'üncü dakikada Cavani'nin pasında Suarez ceza sahası içinde topla buluşurken, kaleciyi geçme çabası başarılı olmadı ve top Shenawy'de kaldı. 83'üncü dakikada Suarez'in pasında Cavani'nin ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşu kaleci kurtardı. 88'inci dakikada Cavani'nin kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 89'uncu dakikada Sanchez'in kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselerek kafa vuran Gimenez fileleri sarstı: 0-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Uruguay mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

STAT: Ekaterinburg Arena

HAKEMLER: Bjorn Kuipers, Sander Van Roekel, Erwin Zeinstra

MISIR: Shenawy - Ali Gabr, Hegazy, Ahmed Fathy, Mohamed Shafy, Hamed (Dk. 50 Morsy), Elneny, Abdalla, Trezeguet, Mohsen (Dk. 53 Kahraba), Warda (Dk. 82 Sobhi)

URUGUAY: Muslera - Jose Gimenez, Godin, Varela, Caceres, Bentancur, Nahitan Nandez (Dk. 58 Sanchez), De Arrascaeta (Dk. 59 Rodriguez), Matias Vecino (Dk. 87 Torreira), Luis Suarez, Cavani

GOL: Dk. 89 Gimenez (Uruguay)

SARI KART: Hegazy (Mısır)

Mısır 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda

Mısır ise Rusya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyona katılma hakkını elde ederek 28 yıllık özlemini sona erdirdi.

İkinci kez Dünya Kupası'nda yer alan Arap temsilcisi, daha önce oynadığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda 3 gol atan Mısır, kalesinde ise 6 gol gördü.

Uruguay, FIFA dünya sıralamasında 17. basamakta bulunurken, Mısır ise 46. sırada yer alıyor.