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14.10.2020 - 21:16 | |     ANKARA (AA) -

Misli.com 2. Lig'de toplu sonuç

Futbolda Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 5. hafta  maçları tamamlandı.

Misli.com 2. Lig'de toplu sonuç
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Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup
  
    Vanspor FK-Sakaryaspor: 1-0
  
    Pazarspor-Sivas Belediyespor: 4-2
  
    Tarsus İdmanyurdu-Bodrumspor: 3-2
  
    Etimesgut Belediyespor-Elazığspor: 1-2
  
    Kastamonuspor-Pendikspor: 1-4
  
    Kardemir Karabükspor-Serik Belediyespor: 0-2
  
    Karatay Termal 1922 Konyaspor-Mamak FK: 0-1
  
    Eyüpspor-Kırşehir Belediyespor: 2-1
  
    Turgutluspor-Bayburt Özel İdare: 1-0
  
    Kırklarelispor-Karacabey Belediyespor: 2-0  

Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta tamamlanan 5. hafta müsabakalarının ardından Manisa Futbol Kulübü liderliğini korudu.

Grupta 5. maçını da kazanan Manisa FK, 15 puana yükseldi ve ikinci Sancaktepe'nin 4 puan önünde haftayı lider kapattı.Beyaz Grup'ta 5. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P

1.MANİSA FK 5 5 0 0 22 3 19 15

2.SANCAKTEPE FK 5 3 2 0 11 1 10 11

3.ANKARA DEMİRSPOR 5 3 1 1 13 5 8 10

4.UŞAKSPOR 5 3 1 1 11 5 6 10

5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 4 3 1 0 8 3 5 10

6.SARIYER 5 2 3 0 6 2 4 9

7.KOCAELİSPOR 4 2 1 1 5 6 -1 7

8.HEKİMOĞLU TRABZON 4 1 3 0 5 2 3 6

9.AMED SPORTİF FAALİYETLER 5 2 0 3 4 9 -5 6

10.KAHRAMANMARAŞSPOR 4 1 2 1 4 4 0 5

11.GÜMÜŞHANESPOR 5 1 2 2 6 7 -1 5

12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 5 1 2 2 3 5 -2 5

13.AFJET AFYONSPOR 5 1 2 2 3 7 -4 5

14.HACETTEPE 5 1 1 3 3 5 -2 4

15.ÇORUM FK 4 1 1 2 5 9 -4 4

16.NİĞDE ANADOLU 5 1 1 3 3 10 -7 4

17.ERGENE VELİMEŞESPOR 5 0 2 3 6 10 -4 2

18.İNEGÖLSPOR 5 0 2 3 4 10 -6 2

19.ŞANLIURFASPOR 5 0 1 4 3 22 -19 1

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