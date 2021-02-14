14.02.2021 - 10:12 |
Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (14 Şubat)
İsim sponsoru olduğu Sultanlar Ligi'ndeki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...
Misli.com Sultanlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor!
VakıfBank'ın 26 maçta 25 galibiyet ve 75 puanla zirvede yer aldığı Sultanlar Ligi'nde heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından ve MisliTV YouTube kanalından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
13:00 Fenerbahçe Opet – Kuzeyboru
13:00 Nilüfer Bld. – Vakıfbank
14:00 Sarıyer Bld. – Sistem9 Yeşilyurt
14:00 Çan Gençlik Kale Spor – Türk Hava Yolları
15:30 Beşiktaş – Beylikdüzü Voleybol İhtisas
17:30 PTT – Galatasaray HDI Sigorta