20.01.2021 - 09:20 |
Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (20 Ocak)
İsim sponsoru olduğu Sultanlar Ligi'ndeki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün karşılaşmaları.com Sultanlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor!
VakıfBank'ın 24 maçta 23 galibiyet ve 69 puanla zirvede yer aldığı Sultanlar Ligi'nde heyecan, hafta içi mücadeleleriyle kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından ve MisliTV YouTube kanalından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz karşılaşmalar...
14.00 ECZACIBAŞI – SARIYER BLD.
17.00 GALATASARAY - SİSTEM9 YEŞİLYURT