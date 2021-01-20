MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (20 Ocak)
20.01.2021 - 09:20 |

Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (20 Ocak)

İsim sponsoru olduğu Sultanlar Ligi'ndeki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün karşılaşmaları.com Sultanlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor!

Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (20 Ocak)
ABONE OL

VakıfBank'ın 24 maçta 23 galibiyet ve 69 puanla zirvede yer aldığı Sultanlar Ligi'nde heyecan, hafta içi mücadeleleriyle kaldığı yerden devam edecek.

İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından ve MisliTV YouTube kanalından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz karşılaşmalar...

14.00 ECZACIBAŞI – SARIYER BLD.

17.00 GALATASARAY -  SİSTEM9 YEŞİLYURT

Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (20 Ocak)

Sivasspor, Fenerbahçe hazırlıklarına devam ediyor!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Anadolu Efes, Zenit'in konuğu
    Anadolu Efes, Zenit'in konuğu
  2. Galatasaray - Denizlispor maçı Misli.com’da
    Galatasaray - Denizlispor maçı Misli.com’da
  3. Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa
    Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa
  4. Edin Visca sürprizi! Fenerbahçe derken...
    Edin Visca sürprizi! Fenerbahçe derken...
  5. Dortmund'a Leverkusen darbesi
    Dortmund'a Leverkusen darbesi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

N'Koudou Beşiktaş'ı FIFA şikayet etti!

N'Koudou Beşiktaş'ı FIFA şikayet etti!

Son dakika | Trabzonspor, Enzo Perez transferinde mutlu sona yakın!

Son dakika | Trabzonspor, Enzo Perez transferinde mutlu sona yakın!

Son dakika | Trabzonspor'dan Danny Rose'a 3+1 yıllık teklif!

Son dakika | Trabzonspor'dan Danny Rose'a 3+1 yıllık teklif!

TFF'den flaş karar! Karagümrük-Beşiktaş karşılaşması...

TFF'den flaş karar! Karagümrük-Beşiktaş karşılaşması...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet