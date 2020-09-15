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15.09.2020 - 20:41 | | AA

Misli.com Sultanlar Ligi: VakıfBank: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ikinci hafta maçında VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Misli.com Sultanlar Ligi: VakıfBank: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0
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Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Topal

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabriela, Zehra Güneş, Haak, Bartsch, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Hande Korkut, Duygu Düzceler, Vasilantonaki, Janset Erkul, Meryem Boz, Grothues (Pınar Atasever, Aslıhan Kılıç, Ecem Alıcı)

Setler: 25-18, 25-14, 25-23

Süre: 78 dakika (27, 21, 30)

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