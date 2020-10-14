Misli.com'da Bahçeşehir Koleji-Joventut Badalona canlı izle canlı bahis yap

Yaptığı transferlerle sezona hızlı bir giriş yapan Bahçeşehir Basketbol, Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet almayı başardı. Avrupa arenasında ise temsilcimiz çıktığı 2 maçta da mağlup oldu. Bahçeşehir Basketbol adına Eurocup’ın ilk 2 maçında öne çıkan isim ise sırasıyla 18 sayı ve 33 sayı kaydeden Alex Perez oldu.

İspanya Basketbol Ligi ekiplerinden Joventut Badalona ise hem kendi liginde hem de Eurocup’ta yoluna tam gaz devam ediyor. Çıktığı 6 resmi karşılaşmada yalnızca Real Madrid’e mağlup olan Joventut Badalona, Ante Tomic ve Pau Ribas gibi tecrübeli isimlerin önderliğinde ilerlemeye devam ediyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Bahçeşehir Basketbol’un bu sezon oynadığı 5 maçı da toplam 155 sayı barajını geçti.

Joventut Badalona ise bu sezon 6 resmi maçta 5 galibiyet aldı. İspanyol ekibinin bu sezon Eurocup’ta oynadığı 2 maçta da 160 sayı barajı aşıldı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu heyecanlı Eurocup karşılaşmasını kuponlarına ekleyen Misli.com kullanıcılarının şu ana kadar en çok tercih ettiği bahislerden biri de Joventut Badalona galibiyeti oldu. %69’luk kesim İspanyol ekibinin maçtan galip ayrılan taraf olacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI CAN ÖZAY NE DİYOR?

Bahçeşehir koleji Avrupa Kupalarına iyi bir başlangıç yapamadı fakat Türkiye Liginde 3’de 2 yaparak başladılar. Ayrıca geçtiğimiz hafta Unics maçını kazanmaya çok yaklaşmıştı fakat 89-88’lik skor ile mağlup olmuşlardı. Hafta sonu oynanan Türk Telekom karşılaşmasında da skoru alamasalar da hücumda yine üretkenlerdi. Erick Green ve Jamal Jones ikilisi 50 sayı kombine etmeyi başarmıştı. Joventut galibiyete daha yakın taraf olarak gözüküyor fakat ilk tercihim ev sahibi 80.5’tan üst.