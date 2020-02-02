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02.02.2020 - 23:45 | | AA

Mizgin Ay, tarihi Türkiye rekorunu kırdı

Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası sona ererken, milli atlet Mizgin Ay iki Türkiye rekoru kırdı.

Mizgin Ay, tarihi Türkiye rekorunu kırdı

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası sona ererken, milli atlet Mizgin Ay iki Türkiye rekoru kırdı. 

Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen ve 2 gün süren organizasyonun ilk gününde Mizgin Ay, 60 metrede 25 yıllık 23 yaş altı Türkiye rekorunu geliştirdi.

Bu yılki ilk yarışında 7.37'lik en iyi derecesini 7.32'ye indiren Mizgin, 1995'te Aksel Gürcan tarafından 7.45 ile kırılan 23 yaş altı Türkiye rekorunu da aşağı çekti.

Eski rekoru 0.13 saniye geliştiren Mizgin, salonda ilk kez büyükler şampiyonluğu elde etti. 

Mizgin, tarihi Türkiye rekorunu kırdı

Milli atlet Mizgin Ay, şampiyonanın ikinci gününde tarihi bir Türkiye rekoruna imza attı. 

Şampiyonanın ikinci gününde koşulan 200 metre rekor deneme yarışında sahne alan Mizgin, 24.08'lik derecesiyle bu dalda 36 yıllık Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Mizgin, böylelikle 1984 yılında Sofya'da Semra Aksu tarafından 24.40'lık dereceyle kırılan ve Türkiye salon rekorları listesindeki en eski kaydı silmiş oldu. Bu derece, aynı zamanda Semra Aksu'nun günümüzde listede kalan son derecesiydi.

Mizgin Ay, tarihi Türkiye rekorunu kırdı

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