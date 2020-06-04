MKE Ankaragücü'nde Tandoğan Tesisleri’nin açılışı yapıldı

Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, “Tandoğan bizim için çok önemli. Ankaragücü’nün ruhunun yaşadığı yer. Son yaşanan pandemiden sonra kulüplerin durumları için altyapılar çok önemli. Bizim altyapımız da burası” dedi.

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Tandoğan’a ayrı bir önem verdiklerini belirterek, “Altındağ Belediyemize ve sayın Belediye Başkanımız Asım Balcı Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar kendileri biz göreve başladığımız günden itibaren kulübümüze yakın ilgi ve alaka gösteriyorlar. Tandoğan bizim için çok önemli. Ankaragücü’nün ruhunun yaşadığı yer. Bunu defalarca söyledim. Bizim burası geçmişimiz. Çoğumuzun çocukluğu burası. Onun için buraya biz çok ayrı bir önem veriyoruz. Son yaşanan pandemiden sonra kulüplerin durumları için altyapılar çok önemli. Bizim altyapımız da burası. Buranın bina tadilatını Altındağ Belediyemiz gerçekleştirdi. Ankara Büyükşehir Belediyemiz sentetik sahamızı ve tribünlerimizi yapıyor. Kapalı spor salonumuzu da bitirdiğimizde Eylül ayında burası tamamen dört dörtlük bir kompleks haline gelecek. Onun için başta başkanımız Asım Bey olmak üzere emeği geçen, destek olan herkese de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı Ankaragücü’ne destek olunursa aşılamayacak problem olmadığını vurgulayarak, “Asırlık çınarımız, şehrimizin takımı Ankaragücü’müze başarılar diliyorum. Burada yapılan çalışmanın maddi boyutundan daha çok birlik ve dayanışma ruhunu ortaya koyması çok önemli. Bütün Ankara olarak hep beraber takımımızın arkasında durursak biz inanıyoruz ki üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir problem, başaramayacağımız hiçbir şey yok. Nice başarılar, şampiyonluklar bizi bekliyor. Yeniden başlayacak liglerde de ben takımımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, açılış kurdelesini kesti. Fatih Mert, verdikleri destek için Belediye Başkanı Asım Balcıya teşekkür ederek hediye olarak çiçek, plaket ve arkasında Asım Balcı yazılı forma hediye etti.