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31.01.2020 - 23:37 | | AA

MKE Ankaragücü'nden 15 transfer birden

MKE Ankaragücü, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 15 yeni futbolcu için imza töreni düzenledi. transfer yasağını kaldıran başkent ekibi, 15 futbolcuya imza attırdı.  MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 13 puanla 17. sırada yer alıyor.

MKE Ankaragücü'nden 15 transfer birden

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, ara transfer döneminin son gününde kadrosuna 15 futbolcu birden kattı. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer yasağını kaldıran başkent ekibi, 15 futbolcuya imza attırdı. 

Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, yönetim kurulu üyeleri ile yeni transferler Gerson Rodrigues, Gelmin Rivas, Saba Lobjanidze, Konrad Michalak, Daniel Lukasik, Ricardo Friedrich, Milos Stanojevic, Orkan Çınar, Atila Turan, Fatih Tultak, Suat Kaya, Ahmet Sun, Enes Kubat, Muhammed Yasir Karabay ve Nduka Ozokwo yer aldı. 

İmza töreninde konuşan başkan Fatih Mert, "Yoğun ve titiz bir çalışma sonucu yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte bu transferlerimizi gerçekleştirdik. Yeni transferlerle takımımız çok daha güçlendi. Bu takviyelerle birlikte kalan maçlarımızı alıp, takımımızı daha yukarıya taşıyacağız. Önceliğimiz takımımızı ligde tutmak. İnşallah bunu da başaracağımıza inancım tam. Yapılan bu transferler camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 13 puanla 17. sırada yer alıyor.

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