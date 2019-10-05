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05.10.2019 - 20:27 | | AA

MKE Ankaragücü'nden olaÄŸanüstü seçimli genel kurul kararÄ±

MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼n yÃ¶netim kurulu, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ seÃ§imli genel kurul kararÄ± aldÄ±.Â

MKE Ankaragücü'nden olaÄŸanüstü seçimli genel kurul kararÄ±
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SÃ¼per Lig ekiplerinden MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼n yÃ¶netim kurulu, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ seÃ§imli genel kurul kararÄ± aldÄ±.Â 

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bir ay iÃ§erisinde gerÃ§ekleÅŸtirilmek Ã¼zere olaÄŸanÃ¼stÃ¼ seÃ§imli genel kurul kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

AÃ§Ä±klamada, "KulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n iÃ§inde bulunduÄŸu ekonomik sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼, son gÃ¼nlerde yaÅŸanan kaotik ortamÄ±nÄ±n sona ermesi, taraftarlarÄ±mÄ±zÄ±n ve camiamÄ±zÄ±n beklentilerine cevap verecek daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir AnkaragÃ¼cÃ¼ iÃ§in yeni bir yapÄ±lanma ve daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir yÃ¶netim kurulu oluÅŸturulmasÄ± amacÄ±yla bir ay iÃ§erisinde gerÃ§ekleÅŸtirilmek Ã¼zere olaÄŸanÃ¼stÃ¼ seÃ§imli genel kurul kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. SeÃ§imli genel kurulun yeri ve tarihi ile ilgili aÃ§Ä±klama daha sonra yapÄ±lacaktÄ±r." ifadeleri yer aldÄ±.

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