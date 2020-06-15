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15.06.2020 - 11:48 | | AA

Mourinho, Thiago Silva'yı istiyor

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva'yı kadrosunda görmek istiyor.

Mourinho, Thiago Silva'yı istiyor
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İngiliz basınında yer alan haberlerde, 35 yaşındaki futbolcu için Arsenal ve Everton'ın ardından Tottenham'ın da devreye girdiği, Portekizli teknik adamın takımdan bu yaz ayrılması beklenen Jan Vertonghen'in yerini Silva ile doldurmayı hedeflediği kaydedildi.

Paris Saint-Germain (PSG) Sportif Direktörü Leonardo De Araujo, sözleşmesi sona erecek olan Thiago Silva ile yollarını ayıracaklarını açıklamıştı.

2012 yılında Milan'dan PSG'ye transfer olan Brezilyalı yıldız, tüm kulvarlarda 310 maçta forma giydi ve 17 gol attı.

Mourinho, Thiago Silvayı istiyor

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