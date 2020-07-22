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22.07.2020 - 15:21 | | MUÄžLA (AA)

MuÄŸlaspor Teknik Direktörü Hasan Åžermet'in koronavirüs testi pozitif çÄ±ktÄ±

TFF 3. Lig 3. Grup play-off yarÄ± final maÃ§larÄ± Ã¶ncesi hafta baÅŸÄ±nda Antalya'da kampa giren MuÄŸlaspor'da, 51 yaÅŸÄ±ndaki teknik direktÃ¶r Hasan Åžermet'in koronavirÃ¼s testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â

MuÄŸlaspor Teknik Direktörü Hasan Åžermet'in koronavirüs testi pozitif çÄ±ktÄ±
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Åžermet, ambulansla bulunduÄŸu otelden alÄ±narak Serik Devlet Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Tomografisi Ã§ekilen Åžermet'in, akciÄŸer filminin Ã§ekileceÄŸi ve kan testi yapÄ±lacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â 

MuÄŸlaspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Hasan Åžermetin koronavirÃ¼s testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±

Hasan Åžermet'in, yeÅŸil-beyazlÄ±larÄ±n yarÄ±n saat 20.00'de oynayacaÄŸÄ± Somaspor maÃ§Ä±nda takÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda olamayacaÄŸÄ± bildirildi. TakÄ±mda, yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri ile teknik heyetteki diÄŸer gÃ¶revlilerin ve futbolcularÄ±n testlerinin ise negatif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â MuÄŸlaspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Erol Kapiz, teknik direktÃ¶r Åžermet'in 14 gÃ¼n karantinada tutulacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Daha Ã¶nceki test sonuÃ§larÄ±nÄ±n negatif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Kapiz, "Sadece hocamÄ±zÄ±n sonucu pozitif. Åžermet, talimatlar gereÄŸi play-off maÃ§larÄ±nda takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda olamayacak. HocamÄ±zda herhangi bir rahatsÄ±zlÄ±k ya da belirti yok. Moralini yÃ¼ksek tutmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. OyuncularÄ±mÄ±z Hasan hocamÄ±z iÃ§in oynayacaklar. Buraya Ã§ok bÃ¼yÃ¼k zorluklarÄ± atlatarak geldik. Bunu da atlatacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

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