Münih Türkgücü, kupada Schalke 04'ün rakibi oldu

Almanya Kupası (DFB-Pokal) 2020/2021 müsabakalarına alınmayıp yerine 4'üncü Lig ekibi FC Schweinfurt'un alınmasına itiraz eden Almanya 3'üncü Ligi'nin yeni ekibi Münih Türkgücü, mahkeme kararıyla söz konusu kupaya katılmaya hak kazandı.

Haftalar önce çekilen kura ile Almanya Kupası 1'inci turda Schalke 04'ün rakibi FC Schweinfurt olarak belirlenmişti. Dün aksam saatlerinde açıklanan mahkeme kararıyla FC Schweinfurt kupadan çıkartılarak, Schalke 04'ün rakibi Münih Türkgücü'nün oldu. Mahkeme kararının ardından Münih Türkgücü'nün Schalke 04'ün rakibi olduğunu, bölge olarak FC Schweinfurt ve Münih Türgücü'nün bağlı olduğu Bavyera Futbol Federasyonu (Bayerische Fusball-Verband-BFV) açıkladı.

Haftalar önce Almanya Kupası 1'inci Tur maçı için FC Schweinfurt'u rakip bilerek hazırlanan Bundesliga'nın köklü kulübü Schalke 04, dün akşam saatlerinden alınan mahkeme kararıyla Münih Türkgücü'ne odaklandı.