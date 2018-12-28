Murat Ağcabağ, Ankaragücü başkanlığına aday oldu

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ağcabağ, yapılacak bir genel kurulda başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Murat Ağcabağ, yazılı açıklamasında, MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu imzasıyla dün kulüpten yapılan "MKE Ankaragücü Spor Kulübünden Genel Kurula Davet" başlıklı açıklamadan bilgisinin olmadığını belirtti.



"Genel kurul kararı alabiliriz" şeklindeki açıklamanın samimi olduğuna inanmak istediğini vurgulayan Ağcabağ, "Genel kurul kararı alınması durumunda MKE Ankaragücü Spor Kulübü'müzü Türkiye'nin örnek kulübü haline getirmek için başkan adaylığımı kararlı bir şekilde ilan ediyorum." ifadesini kullandı.



Mevcut yönetim kurulunun ve başkanın bugüne kadar yaptığı çalışmaları yok saymanın mümkün olmadığını belirten Ağcabağ, açıklamasında şunları kaydetti:

"Her ne kadar belediye ve devlet kurumlarından destek alarak bu çalışmaları gerçekleştirseler de kulübü iyi veya kötü belirli bir noktaya getirmişler ve gelinen noktada yetersiz kalmışlardır. TFF 1. Lig'e kadar gösterdikleri özveri ve Süper Lig'e uzanan yolda destek veren büyüklerimize, dostlarımıza ve teknik direktörümüz İsmail Kartal'a özellikle teşekkür ediyorum. Mevcut yönetim kurulunun, özellikle ekonomik kaynak sağlamak ve kulübü içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için yetersiz olduğunu somut olarak görebiliyoruz. Ligin devre arası geldi. Kadroda yer alan birçok futbolcu alacakları için kulübe ihtar çekti. Transfer ve mevcut kadronun birikmiş alacakları var. Kadroya acil olarak takviyeler yapılmalı. Camia ve taraftarlarımız sorunların bir an önce çözülmesi ve kulübümüzün layık olduğu şekilde temsil edilmesi için haklı olarak sabırsızlanmaktadır."

"Ankaragücü duruşu böyle olmamalı." ifadesini kullanan Ağcabağ, açıklamasında "Yönetim kurulu üyesi arkadaşların gayretli ve samimi görünmeleri sorunların çözümü için yeterli olmuyor. Samimi görüntü vermek başarısızlığı örtmek için geçerli bir gerekçe değildir! Sürekli devlet büyüklerinden yardım beklemeyi, kapı kapı dolaşmayı, 'verirsen iyisin, vermezsen kötüsün' şeklinde açıklamalarla deyim yerindeyse aba altından seçim sopası göstermeyi doğru bulmuyorum. 1. Lig'den bu yana hiçbir karşılık beklemeden samimiyetle bizlere dostluk yapan, dertlerimize ortak olan ve birçok konuda sıkıştığımız anda çözüm bulan dostlarımıza karşı yapılan vefasızlığı kabullenmem mümkün değildir." görüşlerine yer verdi.



- "Karar alınsın, zaman kaybı olmasın"

MKE Ankaragücü'nün, halkın takımı olduğunu ve coşkulu, muhteşem bir taraftar kitlesinin bulunduğunu kaydeden Murat Ağcabağ'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Hiç kimseye bağlı ve bağımlı kalmadan hür irademle oluşturacağım yönetim kurulu kadromla taşın altına gövdemi koymaya hazırım. Sayın başkan ve yönetim kurulu üyesi arkadaşları da sancağı ehil ellere teslim etmeye hazırsa hiç pazarlık konusu edilmeden genel kurul kararı alıp aday olmayacaklarını beyan etsinler. Ben hazırım. Ankaragücü, gücünü hem Türkiye’ye hem de dünyaya oluşturacağım kaynak ve yönetim anlayışımla gösterecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ligin ikinci yarısı başlamadan karar alınsın, zaman kaybı olmasın. Ben de kolları sıvayarak işe başlayayım. Kişiler gelip geçici, MKE Ankaragücü Spor Kulübü ebediyen kalıcıdır. Tek gerçek Ankaragücü."